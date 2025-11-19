C’est LUI qui reprendra ce rôle mythique de Rémy Girard

Honoré de suivre les pas de Rémy Girard

Celui qu’on a aussi vu dans la pièce Les Boys l’été dernier avance avoir été touché qu’on pense à lui pour le rôle de Léo: «Ça été mon enseignant Rémy Girard, fait que de reprendre l’un de ses rôles, je suis assez ému.»

Malgré que la performance de son mentor lui restera en tête au début des répétitions, il est sûr qu’il arrivera à oublier l’interprétation originale. Cependant, pour Louis, il est évident que certaines répliques inoubliables comme: «Envoye dans le l’lit maudite chanceuse» devront conserver le même ton que dans le long-métrage. Il explique: «C’est comme une musique. C’est comme jouer une toune classique, il faut que tu refasses ton classique», mentionne-t-il en riant.