C’est LUI qui reprendra ce rôle mythique de Rémy Girard

Les adeptes du film culte La Florida sautent de joie aujourd’hui, alors qu’on en fera l’adaptation au théâtre. Présentée cet été au Théâtre du Vieux-Terrebonne, la pièce mettra en vedette Louis Champagne dans le mythique rôle de Léo incarné en 1993 par le grand Rémy Girard. Ému, il s’est confié sur cette belle proposition.
Celui qu’on a aussi vu dans la pièce Les Boys l’été dernier avance avoir été touché qu’on pense à lui pour le rôle de Léo: «Ça été mon enseignant Rémy Girard, fait que de reprendre l’un de ses rôles, je suis assez ému.»
Malgré que la performance de son mentor lui restera en tête au début des répétitions, il est sûr qu’il arrivera à oublier l’interprétation originale. Cependant, pour Louis, il est évident que certaines répliques inoubliables comme: «Envoye dans le l’lit maudite chanceuse» devront conserver le même ton que dans le long-métrage. Il explique: «C’est comme une musique. C’est comme jouer une toune classique, il faut que tu refasses ton classique», mentionne-t-il en riant.
Même s’il n’est jamais allé en Floride, Louis Champagne sait qu’il saura bien incarner le personnage incontournable de Rémy Girard. Il avoue avoir ce «petit côté quétaine» tel qu’illustré dans le film avec les cocktails décorés de parasols, des chansons un peu ridicules et des Speedos. Loin d’aimer l’hiver, il promet ne pas avoir de difficulté à se glisser dans la peau des snowbirds.
Voyez Louis Champagne répondre à nos questions sous le thème des voyages dans la vidéo ci-dessous.
Louis Champagne retrouvera son ami de longue date et comédien Didier Lucien qui jouera Roméo dans ce projet. Ayant travaillé avec Didier notamment dans la pièce Les Boys, c’est un grand bonheur pour l’artiste de collaborer à nouveau avec lui.
Par ailleurs, d’autres membres de l’équipe de l’adaptation théâtrale des Boys feront partie de l’aventure de La Florida dont Marc St-Martin qu'on verra dans la peau de Jay. Pendant notre entretien, ce dernier confie qu'il est convaincu que ça aura un avantage sur ce que nous verrons: «On a déjà des affinités, des atomes crochus, on a des fois de l’humour commun, on se fait confiance aussi», dit-il en précisant que ça apporte au plaisir sur scène, mais aussi pendant les répétitions.
Les scénaristes du film de 1993, Suzette Couture et Pierre Sarrazin assureront l’adaptation du film pour le théâtre. Connaissant bien l’histoire et les personnages, il est évident que d’avoir les deux personnes qui ont écrit l’œuvre de l’époque aura un effet positif sur le résultat.
On pourra voir la pièce, La Florida, mise en scène parle Charles Dauphinais, au théâtre du Vieux-Terrebonne dès le 26 juin, puis partout au Québec.
