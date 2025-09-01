Pourrait-il y avoir une suite à la série Jérémie? Lou-Pascal Tremblay répond

Début du contenu principal.
Entre 2015 et 2019, la série Jérémie a marqué les jeunes par ses thèmes forts et par sa proximité avec les adolescents. Quelques années plus tard, la distribution se retrouve dans le documentaire Jérémie: Rendez-vous à la plage qui sort aujourd’hui sur Crave! Pourrions-nous revoir le phénomène à l’écran? Lou-Pascal Tremblay nous a étonnés par sa déclaration! Voyez la réponse dans la vidéo plus bas.
Au lancement de Noovo et de Crave mercredi dernier, le comédien Lou-Pascal Tremblay a dévoilé une énorme primeur qui excitera assurément les fans de l’émission! Le beau brun affirme que si le documentaire est bien reçu, «un projet pourrait s'ensuivre.» De quoi faire plaisir tant aux nouveaux qu’aux premiers adeptes de Jérémie. L'angouement est encore bien présent, puisqu'il remarque que depuis que Crave a racheté les droits de diffusion des cinq saisons, toujours disponibles sur la plateforme, le public lui parle davantage de Jérémie que de STAT!
Évidemment, on a tenté d’avoir plus de détails pour vous, mais en vain. Le principal intéressé n’a pas voulu s’avancer sur la nature du projet en question. Est-ce qu’il pourrait s’agir d’une suite de la fiction?: « Peut-être, mais là on est encore dans du Fugazi.» En d’autres mots, tout ça est encore incertain d’après ses dires. Il a quand même précisé que toute la distribution a confirmé «qu’avec grand bonheur» elle embarquerait dans cette nouvelle aventure si elle avait lieu.
Non, la copine actuelle de Lou-Pascal, Marina Bastarache, n’était pas jalouse de savoir que son partenaire allait travailler à nouveau avec Claudia Bouvette. La chanteuse avec qu’il a eu une histoire lors des deux premières saisons de Jérémie. Il se rappelle d’ailleurs qu’à l’époque, c’était très ironique. Au moment où ils se séparaient dans leur vie personnelle, leurs personnages eux, devenaient amoureux dans la série: «C'était vraiment difficile pour des ados d'essayer de rendre ça, puis d’être le plus professionnel possible là-dedans.»
Il avance qu’à travers toute la distribution, c’est avec Claudia qu’il est resté le plus intime: «On a eu cette brillante idée de vouloir conserver notre relation, même si on n’était plus un couple.» C’est même ensemble qu’ils ont organisé les retrouvailles: «On est complices d'un bout à l'autre du show.»
Synonyme de grandes retrouvailles, la spéciale de 60 minutes mélange anecdotes, extraits oubliés et confidences de la part des comédiens de la populaire série jeunesse. L’ambiance qui allait régner sur le plateau inquiétait celui qui incarne Jacob Faubert dans STAT. Il explique qu’à l’époque, étant des ados, ils n’avaient pas la meilleure façon de communiquer entre eux: «Ç’a été des relations où des fois on s’est perdus de vue, des fois, il y a eu de petites confrontations, tous les comédiens on a perdu un peu contact avec les années, donc on retournait là-bas avec une certaine appréhension de voir comment les gens avaient évolué.»
À son plus grand bonheur, la rencontre a été douce, remplie de sensibilité, d’humour et des haches de guerre ont été enterrées. Il confie que le groupe a même débuté des conversations communes sur les réseaux sociaux, après le tournage du documentaire, disponible sur Crave dès aujourd’hui!
Recommandé pour vous: