Pourrait-il y avoir une suite à la série Jérémie? Lou-Pascal Tremblay répond

Jérémie version 2.0?

Au lancement de Noovo et de Crave mercredi dernier, le comédien Lou-Pascal Tremblay a dévoilé une énorme primeur qui excitera assurément les fans de l’émission! Le beau brun affirme que si le documentaire est bien reçu, «un projet pourrait s'ensuivre.» De quoi faire plaisir tant aux nouveaux qu’aux premiers adeptes de Jérémie. L'angouement est encore bien présent, puisqu'il remarque que depuis que Crave a racheté les droits de diffusion des cinq saisons, toujours disponibles sur la plateforme, le public lui parle davantage de Jérémie que de STAT!

Évidemment, on a tenté d’avoir plus de détails pour vous, mais en vain. Le principal intéressé n’a pas voulu s’avancer sur la nature du projet en question. Est-ce qu’il pourrait s’agir d’une suite de la fiction?: « Peut-être, mais là on est encore dans du Fugazi.» En d’autres mots, tout ça est encore incertain d’après ses dires. Il a quand même précisé que toute la distribution a confirmé «qu’avec grand bonheur» elle embarquerait dans cette nouvelle aventure si elle avait lieu.