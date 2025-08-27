C’est ELLE qui animera la nouvelle téléréalité mettant en vedette Cath F.

Début du contenu principal.
Lors du lancement de la nouvelle programmation de Noovo et de Crave, on a appris aujourd’hui que Katherine Levac sera l’animatrice de la nouvelle téléréalité qui mettra en vedette Cath F.!
L’humoriste accompagnera donc l’ancienne candidate d’Occupation Double à travers ses rencontres amoureuses. En plus, la narration de la téléréalité se fera par le talentueux comédien Guy Nadon.
Katherine a mentionné durant le lancement qu'elle espère être digne de la confiance de Cath F. et qu'elle sera un peu comme sa cousine qui la guide à travers cette aventure.
«Je vais vraiment regarder toutes ses dates, je vais vraiment être divertie moi-même là-dedans», a indiqué l'animatrice.
Le concept de la téléréalité est digne d’un film de romance de Noël: chaque jour, Cath F. ouvrira une porte de son calendrier de l'avent où elle découvrira un nouveau célibataire.
«On est vraiment dans un film de Noël où la madame trouve l'amour en buvant un chocolat chaud», a comparé Katherine Levac, l'animatrice de la téléréalité Le calendrier de l'avant.
Cath F. et l’homme célibataire auront un moment ensemble (une date) afin d’apprendre à mieux se connaître.
Un peu comme à Occupation Double, Cath F. devra faire des choix déchirants et éliminer des célibataires… jusqu’au moment où elle aura un vrai coup de foudre!
Elle pourra ensuite passer son temps des Fêtes en bonne compagnie et le présenter à sa famille si tout se déroule bien. Son objectif est surtout de ne pas passer Noël seule, sans amoureux.
Rappelons que Cath F. se cherche un homme âgé entre 25 et 40 ans, confiant, entreprenant et prêt à embarquer dans une relation sérieuse. Cath F. est déjà maman de 2 enfants et courtière immobilière.
On est persuadés que Katherine Levac aura beaucoup de plaisir à animer la nouvelle téléréalité avec Cath F., et même chose pour Guy Nadon à la narration.
La nouvelle téléréalité Le calendrier de l'avent avec Cath F. sera disponible dès le 1er décembre 2025 sur Crave.
Vous aimerez aussi:
Consulter tous les contenus de Marie-Soleil Lajeunesse