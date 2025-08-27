C’est ELLE qui animera la nouvelle téléréalité mettant en vedette Cath F.

Lors du lancement de la nouvelle programmation de Noovo et de Crave, on a appris aujourd’hui que Katherine Levac sera l’animatrice de la nouvelle téléréalité qui mettra en vedette Cath F.!

L’humoriste accompagnera donc l’ancienne candidate d’Occupation Double à travers ses rencontres amoureuses. En plus, la narration de la téléréalité se fera par le talentueux comédien Guy Nadon.

Katherine a mentionné durant le lancement qu'elle espère être digne de la confiance de Cath F. et qu'elle sera un peu comme sa cousine qui la guide à travers cette aventure.

«Je vais vraiment regarder toutes ses dates, je vais vraiment être divertie moi-même là-dedans», a indiqué l'animatrice.