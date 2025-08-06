Voyez les premières images de Jérémie: rendez-vous à la plage!

Début du contenu principal.
La gang de la série Jérémie s'offrira des retrouvailles à la télé, et les premières images sont dévoilées!
Un peu comme Harry Potter et Friends, les comédiens de cette dramatique ayant marqué toute une génération se retrouveront le temps d'une émission spéciale. La bande-annonce, mise en ligne aujourd'hui, confirme qu'on aura droit à une réunion extrêmement touchante.
10 ans après la grande première de Jérémie, les comédiens se rendront sur les lieux du tournage. Ils reviendront sur cette période intense, alors que la plupart d'entre eux étaient au début de la vingtaine.
Voici les premières images de Jérémie: rendez-vous à la plage:
Dans la section des commentaires, les fans de la série affirment qu'ils «pleurent déjà».
Ça promet!
Lou-Pascal Tremblay, Claudia Bouvette, Antoine L'Écuyer et Karelle Tremblay, qui tenait le rôle-titre de l'émission, feront tous partie de la fête. On aura droit à des confidences, des secrets de tournage et une immense dose de nostalgie.
Jérémie: rendez-vous à la plage sera disponible à compter du 1er septembre 2025 sur Crave. D'ici là, vous pouvez revoir les 5 saisons de la série en rafale sur la plateforme.
