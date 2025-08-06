Voyez les premières images de Jérémie: rendez-vous à la plage!

La gang de la série Jérémie s'offrira des retrouvailles à la télé, et les premières images sont dévoilées!

Un peu comme Harry Potter et Friends, les comédiens de cette dramatique ayant marqué toute une génération se retrouveront le temps d'une émission spéciale. La bande-annonce, mise en ligne aujourd'hui, confirme qu'on aura droit à une réunion extrêmement touchante.

10 ans après la grande première de Jérémie, les comédiens se rendront sur les lieux du tournage. Ils reviendront sur cette période intense, alors que la plupart d'entre eux étaient au début de la vingtaine.

Voici les premières images de Jérémie: rendez-vous à la plage: