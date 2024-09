Libre dès maintenant: Découvrez la distribution de la première série écrite par Guillaume Wagner!

Libre dès maintenant explore les aspirations et les défis de cette bande de jeunes adultes, où l’humour joue un rôle central. Leurs interactions, souvent teintées de sarcasme et d’auto-dérision, servent de rempart face à la vérité, leur permettant de rester connectés tout en gardant une certaine distance. Ce mélange d’humour et de vulnérabilité donne naissance à des moments d’amitié authentiques, tout en cachant des sentiments plus profonds qu’ils peinent à exprimer ouvertement.

En plus des cinq personnages principaux, une riche distribution de comédiens talentueux se joint à la série, notamment Clara Bernardo, Étienne Galloy, Marie-Ève Beauregard, Robin L’Houmeau, Karl Farah, Isabelle Brouillette, Natalie Tannous, François Ruel-Côté, Anas Hassouna, Sébastien Tessier, Maxime Genois, Mathieu Dufresne, Caroline Bouchard, Kevin Tremblay, France Parent, Hugo Dubé, Luc Boucher, Stéphane Breton, Silvio Orvieto, Coco Béliveau, Oussama Fares et Gabriel-Antoine Roy. À travers cette aventure collective, ces jeunes colocataires découvriront peu à peu ce qu’ils souhaitent devenir, tout en étant unis par un drame qui plane en toile de fond

Rendez-vous pendant la saison printemps-été 2025 pour découvrir cette série prometteuse sur Ici tou.tv extra où Guillaume Wagner nous montrera une autre facette de son talent avec une écriture touchante et pleine d’humour!