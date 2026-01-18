Geneviève Schmidt partage une rare photo de son nouvel amoureux en voyage

Pendant qu’une bonne partie du Québec grelotte encore dans la neige et les bancs de slush, Geneviève Schmidt, elle, profite clairement d’un tout autre décor!

Présentement en voyage sous le soleil, la comédienne de STAT a partagé quelques images de son séjour sur les réseaux sociaux, captées en bord de mer.

Mais parmi les photos publiées, il y en a une qui a particulièrement attiré l’attention: un joli cliché de son nouvel amoureux!