Geneviève Schmidt partage une rare photo de son nouvel amoureux en voyage

Début du contenu principal.
Pendant qu’une bonne partie du Québec grelotte encore dans la neige et les bancs de slush, Geneviève Schmidt, elle, profite clairement d’un tout autre décor!
Présentement en voyage sous le soleil, la comédienne de STAT a partagé quelques images de son séjour sur les réseaux sociaux, captées en bord de mer.
Mais parmi les photos publiées, il y en a une qui a particulièrement attiré l’attention: un joli cliché de son nouvel amoureux!
Au cours des derniers mois, Geneviève avait confirmé qu’elle n’était plus un cœur à prendre! Cela dit, elle avait choisi de rester très discrète sur cette relation, évitant de trop exposer son couple.
Cette fois, elle semble avoir décidé de franchir une petite étape! Eh oui, la comédienne a partagé deux clichés pris sur la plage sur Instagram:
Il faut dire que la comédienne a traversé un changement important dans les dernières années. Rappelons qu’elle a vécu une rupture en 2023 avec Daniel Corbin.
Même si Geneviève était plutôt réservée dans les derniers mois, le couple a tout de même fait sa première apparition publique lors de la première du spectacle Peter Pan, en décembre dernier.
Son nouvel amoureux s'apelle Pierre Bertrand et contrairement à Geneviève, il n’évolue pas devant les projecteurs. Il travaille plutôt dans les coulisses du milieu télévisuel comme preneur de son. Originaire de Bagotville et maintenant établi à Montréal, Pierre mène une vie beaucoup plus discrète, loin du vedettariat.
On souhaite le meilleur au couple!