Les Armes: voici LA nouvelle que les fans attendaient!

Les fans de la série Les Armes ont eu droit à un cadeau de Noël avant le temps, aujourd'hui.
En cette journée de finale de l'automne, la production annonce qu'il y aura officiellement une troisième saison!
On pourra donc découvrir la suite de l'histoire après les Fêtes, en plus de retrouver ces personnages hauts en couleur à l'automne 2026 à TVA.
Voici le message de l'équipe concernant le renouvellement de la série Les Armes:
Dans la section des commentaires, les téléspectateurs sont aux anges.
Les fans sont complètement accros à cette dramatique écrite par Alexandre Laferrière et réalisée par Jean-Philippe Duval, et ils sont ravis de savoir qu'on aura droit à une nouvelle saison l'an prochain.
«Vraiment une super série les acteurs sont parfaits. Bravo à toute l'équipe et à l'auteur», écrit une internaute.
«J’adore cette série! Heureuse de lire qu’elle sera de retour à l’automne 2026!», ajoute une autre dame.
On est bien d'accord! La finale de l'automne de Les armes sera diffusée ce soir à 20h sur les ondes de TVA.
Avez-vous regardé la première saison de Big Brother: le piège?
Disponible sur Crave, on y découvre Jacob, le «piégé», qui croit participer à la première saison de Big Brother Québec. En réalité, il est la cible du plus grand «prank» de l’histoire de la télé québécoise.
Et parmi les visages qu’on reconnaît, on retrouve Jean Airoldi, dans le rôle de la célébrité, ainsi qu’un comédien bien connu de la série Les Armes.
