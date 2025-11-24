Les Armes: voici LA nouvelle que les fans attendaient!

Les fans de la série Les Armes ont eu droit à un cadeau de Noël avant le temps, aujourd'hui.

En cette journée de finale de l'automne, la production annonce qu'il y aura officiellement une troisième saison!

On pourra donc découvrir la suite de l'histoire après les Fêtes, en plus de retrouver ces personnages hauts en couleur à l'automne 2026 à TVA.

Voici le message de l'équipe concernant le renouvellement de la série Les Armes: