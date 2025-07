Rare apparition sur un tapis rouge pour Roy Dupuis et Christine Beaulieu

Ils sont discrets, rarement vus ensemble sur les tapis rouges… mais mercredi soir, Christine Beaulieu et Roy Dupuis ont surpris bien du monde en faisant une apparition remarquée à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières.

Eh oui, le cute couple s’est rendu à la première médiatique du spectacle Les Incouchables: Hommage à Daniel Bélanger, présenté par le Cirque du Soleil.

Pour l’occasion, Roy et Christine ont pris la pose côte à côte, une rare apparition publique qui n’est pas passée inaperçue et qui a vite attiré les regards!

Et que dire du choix de chemise pour Roy, totalement estival!