Voici ce qui se passe quand Léa Stréliski rencontre Katy Perry et Justin Trudeau

Léa Stréliski était en train de manger avec sa mère sur l’heure du lunch dans un restaurant pour son anniversaire quand elle a soudainement aperçu des célébrités bien connues dans le fond de la pièce…
L’humoriste a plus précisément remarqué que Katy Perry et Justin Trudeau étaient en train de manger dans le même restaurant que sa mère et elle!
Pour avoir une preuve qu’elle ne dit pas des mensonges, Léa a subtilement pris une photo (un peu floue) de Katy assise au loin dans le restaurant.
Écoutez le récit complet de son histoire avec Katy Perry et Justin Trudeau juste ici:
Ce n’est pas tout: Léa s’est donnée comme mission d’aller prendre une photo avec Katy Perry afin de ne pas décevoir sa fille, sachant qu’elle avait déjà regretté de ne pas avoir pris une photo avec David Savard, ancien joueur des Canadiens de Montréal, par le passé pour son fils. «There is no way que je croise Katy Perry et je ne prends pas de photo», a lancé Léa dans sa vidéo.
L’humoriste s’est donc rendue à la table de la populaire chanteuse et de l’ancien premier ministre du Canada. En s’adressant à Katy, elle a indiqué qu’elle était désolée de la déranger, mais qu’elle devait prendre une photo avec elle parce que sa fille allait la tuer si ce n’est pas le cas.
La chanteuse a serré la main de Léa et a plutôt proposé de signer quelque chose pour sa fille. Justin a mentionné que ce n’était pas vraiment le moment de prendre une photo avec Katy.
On peut donc dire que Léa s’est fait refuser une photo avec Katy Perry par son ancien premier ministre. «Je suis sûr que ça le gosse parce qu’il est rendu moins connu. Peux-tu croire qu’il est maintenant rendu moins connu que sa blonde? Justin Trudeau est littéralement moi quand je me promène avec ma sœur», a-t-elle indiqué en faisant référence à la compositrice et pianiste Alexandra Stréliski.
Katy a finalement fait une dédicace pour la fille de Léa. Cette dernière a eu de la misère à épeler la première lettre du nom de sa fille, mais elle a réussi à corriger la chanteuse.
Grâce à sa mère, Jeanne peut maintenant dire qu’elle a une dédicace de Katy Perry! C’est beaucoup mieux que rien…
