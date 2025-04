Léa Stréliski et sa famille emménagent dans un château, voyez la vidéo

L’humoriste Léa Stréliski a récemment partagé une étape marquante de sa vie personnelle sur ses réseaux sociaux: l’acquisition d’une maison avec sa famille.

Après plus de dix ans passés dans un petit appartement à Montréal, elle et son conjoint ont enfin trouvé une demeure pour loger leur famille de cinq… et ce nouveau projet s’annonce très ambitieux.