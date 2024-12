L'humoriste Léa Stréliski rend hommage à son père connu

«Attention, trigger warning, post emo d’une fille qui rend hommage à son père.

Ça y est, mon père part à la retraite. Il raccroche ses patins de prof et conclut son métier de publicitaire après avoir enseigné à 25 cohortes aux HEC et avoir passé autant d’années dans les couloirs des médias et de la pub.

J’ai assisté ce matin à sa dernière leçon. Il y a quelque chose de bizarre à suivre le cours universitaire d’un homme qui t’a appris à attacher tes souliers et faire de la bicyclette.



Mais que ce soit ce matin, où tout au long de ma vie, mon père m’a appris la rigueur. Il m’a montré à écrire et à structurer ma pensée. Mon métier, bien que j’espère avoir de meilleures jokes que lui (les dad jokes sont faciles à battre), n’est pas si loin du sien et je le remercie d’être le communicateur talentueux qu’il est et de m’avoir transmis l’amour des mots et du travail bien fait.



Moi qui suis présentement en écriture de mon premier spectacle, je suis sortie de son dernier cours en riant de moi-même d’à quel point j’allais être dans le trouble si ce que j’écris est de la merde! Si vous voulez vérifier si vous aurez à me stooler à mon père parce que j’ai pas assez travaillé, venez me voir en rodage. Billets en vente dans ma bio sur leastreliski.com. P.S. Oui, j’ai beaucoup relu ce post.»

Pour voir toutes les photos de l'album, utilisez la flèche blanche située à droite de la publication ci-haut.

Touchant, n'est-ce pas? Nous souhaitons une bonne retraite à M. Stréliski.

En terminant, si vous vous posiez la question: oui, Léa Stréliski est la grande soeur de la pianiste Alexandra Stréliski!