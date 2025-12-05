Le maître du jeu: formidable nouvelle pour les fans de l'émission!

Début du contenu principal.
Louis Morissette et Antoine Vézina annoncent une formidable nouvelle aux fans de leur émission Le maître du jeu en ce vendredi: une nouvelle saison vient d'être confirmée!
Le duo d'humoristes sera donc de retour pour une cinquième année à la barre de ce concept délicieusement éclaté.
C'est la chaîne Noovo qui a annoncé la nouvelle sur Instagram avec un meme parfait:
«Le belle nouvelle du jour: Le maître du jeu sera de retour pour une 5e saison!
D’ici là, faites-vous plaisir et allez rattrapez toutes les saisons sur Crave», écrit Noovo avec l'image.
Si vous n'avez jamais regardé Le maître du jeu, on vous suggère de regarder tous les épisodes en rafale, nous aussi! C'est juste ici sur Crave.
Cette émission est hilarante et surprenante, en plus de nous permettre de voir nos personnalités favorites dans des situations totalement loufoques.
Dans cette compétition humoristique, les participants connus doivent réaliser des défis inusités pour plaire au maître du jeu, Louis Morissette.
La tradition se poursuit: Louis Morissette et Antoine Vézina reviendront avec une édition spéciale du Maître du jeu pour le temps des Fêtes.
Pour l’occasion, ils seront entourés de personnalités très appréciées du public Mathieu Dufour, Roxane Bruneau, Fabien Cloutier et Léane Labrèche-Dor, qui devront relever une série de défis festifs dans l’espoir de mettre la main sur la fameuse tête en or.
À voir le jeudi 11 décembre à 20h sur Noovo et sur noovo.ca.
Toujours sur le thème de la télévision, le Gala Québec Cinéma sera diffusé en direct ce dimanche 7 décembre dès 20h sur les ondes de Noovo.
On a eu la chance de rencontrer Phil Roy, qui animera pour une deuxième fois l’événement.
L’animateur nous a confié qu’il allait arrêter de manger à 17h, soit 3 heures avant le début du gala, afin de bien digérer son repas. «C’est pas vrai que je vais roter un restant de spag en pressant l’hommage à Léa Pool», mentionne Phil.
