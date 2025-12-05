Le maître du jeu: formidable nouvelle pour les fans de l'émission!

Louis Morissette et Antoine Vézina annoncent une formidable nouvelle aux fans de leur émission Le maître du jeu en ce vendredi: une nouvelle saison vient d'être confirmée!

Le duo d'humoristes sera donc de retour pour une cinquième année à la barre de ce concept délicieusement éclaté.

C'est la chaîne Noovo qui a annoncé la nouvelle sur Instagram avec un meme parfait: