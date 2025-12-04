Voici pendant combien de temps Phil Roy ne va pas manger avant le Gala Québec Cinéma

Quelques jours avant le Gala Québec Cinéma qui sera diffusé en direct ce dimanche 7 décembre dès 20h sur les ondes de Noovo, on a eu la chance de rencontrer Phil Roy qui animera pour une deuxième fois l’événement.

L’animateur nous a confié qu’il allait arrêter de manger à 17h, soit 3 heures avant le début du gala, afin de bien digérer son repas. «C’est pas vrai que je vais roter un restant de spag en pressant l’hommage à Léa Pool», mentionne Phil.

C’est d’ailleurs Louis-José Houde qui lui a appris cette phrase lorsqu’il participait aux premières parties de ses spectacles.