Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

En Vedette

Voici pendant combien de temps Phil Roy ne va pas manger avant le Gala Québec Cinéma

PAR :

Quelques jours avant le Gala Québec Cinéma qui sera diffusé en direct ce dimanche 7 décembre dès 20h sur les ondes de Noovo, on a eu la chance de rencontrer Phil Roy qui animera pour une deuxième fois l’événement. 

L’animateur nous a confié qu’il allait arrêter de manger à 17h, soit 3 heures avant le début du gala, afin de bien digérer son repas. «C’est pas vrai que je vais roter un restant de spag en pressant l’hommage à Léa Pool», mentionne Phil. 

C’est d’ailleurs Louis-José Houde qui lui a appris cette phrase lorsqu’il participait aux premières parties de ses spectacles. 

Voyez notre entrevue avec Phil Roy juste ici:

«Louise-Joseé, à 17h, dépose sa fourchette, peu importe que ce soit le début ou la fin, parce que le show est à 20h et c’est sa phrase que je lui ai volée de: "C’est pas vrai que je vais roter un restant de spag."», explique l’animateur du Gala Québec Cinéma. 

«Être fier du talent québécois en cinéma»

On a aussi profité de notre entrevue avec Phil Roy pour lui demander pourquoi il faut absolument regarder le gala en fin de semaine. 

Voici sa réponse: «Il faut absolument être là parce qu’il faut absolument être fier du talent québécois en cinéma. Il faut être fier de ce qu’on a fait. Il faut être fier qu’encore une fois cette année, le talent du cinéma québécois a été répandu à travers le monde dans tous les festivals de films.»

Il a ajouté que c’était important de regarder ce qui se fait dans l’industrie du cinéma au Québec. 

© Karine Paradis

Vous aimerez aussi: 

Consulter tous les contenus de Marie-Soleil Lajeunesse

Marie-Soleil
PAR :