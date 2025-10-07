Voici la liste complète des finalistes du Gala Québec Cinéma

Début du contenu principal.
Deux mois avant la 27e édition du Gala Québec Cinéma qui aura lieu en décembre prochain, les finalistes de cette grande cérémonie célébrant le cinéma ont été dévoilés aujourd’hui à Montréal.
Le long-métrage de fiction Une langue universelle de Matthew Rankin récolte 17 nominations, soit le plus grand nombre de nominations pour le gala. Le film est notamment nominé dans les catégories Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleur scénario, Meilleure direction artistique et Révélation de l'année.
Deux femmes en or de Chloé Robichaud et Amour apocalypse d’Anne Émond ont tous les deux récolté respectivement 15 nominations.
Parmi les autres films finalistes, on retrouve Bergers (13 nominations), Vil & Misérable (9 nominations), Comme le feu (8 nominations), La Petite et le Vieux (6 nominations), Mlle Bottine (6 nominations), Menteuse (4 nominations), Le Cyclone de Noël (2 nominations) et plus encore.
Voici la liste complète des finalistes de la 27e édition du Gala Québec Cinéma.
Pour voir toutes les autres nominations de la 27e édition du Gala Québec Cinéma qui aura lieu en décembre 2025 et qui sera diffusé en direct sur les ondes de Noovo, rendez-vous sur le site Internet de l'événement.
