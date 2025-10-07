Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

En Vedette

Voici la liste complète des finalistes du Gala Québec Cinéma

PAR :

Deux mois avant la 27e édition du Gala Québec Cinéma qui aura lieu en décembre prochain, les finalistes de cette grande cérémonie célébrant le cinéma ont été dévoilés aujourd’hui à Montréal.

Le long-métrage de fiction Une langue universelle de Matthew Rankin récolte 17 nominations, soit le plus grand nombre de nominations pour le gala. Le film est notamment nominé dans les catégories Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleur scénario, Meilleure direction artistique et Révélation de l'année. 

Deux femmes en or de Chloé Robichaud et Amour apocalypse d’Anne Émond ont tous les deux récolté respectivement 15 nominations.

Parmi les autres films finalistes, on retrouve Bergers (13 nominations), Vil & Misérable (9 nominations), Comme le feu (8 nominations), La Petite et le Vieux (6 nominations), Mlle Bottine (6 nominations), Menteuse (4 nominations), Le Cyclone de Noël (2 nominations) et plus encore.

Voici la liste complète des finalistes de la 27e édition du Gala Québec Cinéma.

Meilleur film 

  • Amour apocalypse – Metafilms – Sylvain Corbeil
  • Bergers – micro_scope – Luc Déry, Kim McCraw | Avenue B Productions – Caroline Bonmarchand, Xenia Sulyma
  • Comme le feu – Productions l’unité centrale – Galilé Marion-Gauvin | Shellac – Thomas Ordonneau
  • Deux femmes en or – Amérique Film – Martin Paul-Hus, Catherine Léger
  • La Petite et le Vieux – Parallaxes – Sonia Despars, Marc Biron
  • Mlle Bottine – Attraction – Antonello Cozzolino, Brigitte Léveillé | Productions La Fête – Dominic James
  • Une langue universelle – Metafilms – Sylvain Corbeil

Meilleur premier film 

  • Le Cyclone de Noël – Alain Chicoine
  • Le dernier repas – Maryse Legagneur
  • Vil & Misérable – Jean-François Leblanc, Samuel Cantin
  • Vous n'êtes pas seuls – Marie-Hélène Viens, Philippe Lupien
  • Who Do I Belong To [Là d'où l'on vient] – Meryam Joobeur

Prix Michel-Côté

  • Bergers 
  • La Petite et le Vieux 
  • Le Cyclone de Noël 
  • Menteuse 
  • Mlle Bottine 

Meilleure réalisation 

  • Sophie DeraspeBergers
  • Anne ÉmondAmour apocalypse
  • Philippe LesageComme le feu
  • Matthew RankinUne langue universelle
  • Chloé RobichaudDeux femmes en or

Meilleur scénario 

  • Sophie Deraspe, Mathyas Lefebure Bergers
  • Anne Émond – Amour apocalypse
  • Catherine Léger – Deux femmes en or
  • Philippe Lesage Comme le feu
  • Matthew Rankin, Ila Firouzabadi, Pirouz Nemati Une langue universelle

Meilleure interprétation féminine dans un premier rôle 

  • Leïla Bekhti (Esther) – Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan
  • Anne-Élisabeth Bossé (Virginie Gauthier) – Menteuse
  • Karine Gonthier-Hyndman (Florence) – Deux femmes en or
  • Marguerite Laurence (Simone Bloom) – Mlle Bottine
  • Laurence Leboeuf (Violette) Deux femmes en or

Meilleure interprétation masculine dans un premier rôle 

  • Paul Ahmarani (Albert) – Comme le feu
  • Antoine Bertrand (Philippe Bloom) – Mlle Bottine
  • Félix-Antoine Duval (Mathyas) – Bergers
  • Patrick Hivon (Adam) – Amour apocalypse
  • Gildor Roy (Roger) – La Petite et le Vieux

Meilleure interprétation féminine dans un rôle de soutien

  • Catherine Chabot (Chloé Therrien) – Menteuse
  • Sophie Desmarais (Millie) – Comme le feu
  • Danielle Fichaud (Charles Castonguay) – Une langue universelle
  • Chantal Fontaine (Sylvie) – Vil & Misérable
  • Juliette Gariépy (Éli) Deux femmes en or

Meilleure interprétation masculine dans un rôle de soutien

  • Alexis Martin (Stefano Von Strudel) – Vil & Misérable
  • Vincent-Guillaume Otis (Père) La Petite et le Vieux
  • François Papineau (John) – Vous n'êtes pas seuls
  • Gilles Renaud (Eugène) – Amour apocalypse
  • Mani Soleymanlou (Mr. Bilodeau) Une langue universelle

Révélation de l’année

  • Marguerite Laurence (Simone Bloom) – Mlle Bottine
  • Aksel LeBlanc (Jacob) – Phénix
  • Juliette Bharucha (Jo-Hélène) – La Petite et le Vieux
  • Aurélia Arandi-Longpré (Aliocha) – Comme le feu
  • Pirouz Nemati (Massoud (Rankin)) Une langue universelle

Meilleure distribution des rôles

  • Nathalie Boutrie (Nathalie Boutrie Casting) | Hannah Antaki (Antaki Casting) | Jon Comerford (New Life Casting) – Amour apocalypse
  • Catherine Didelot (Pleine lune Casting) | Maxime Giroux (Maxime Giroux Casting) | Constance DemontoyComme le feu
  • Adélaïde Mauvernay | Nathalie Boutrie (Nathalie Boutrie Casting) – Bergers
  • Karel Quinn (Casting Karel Quinn) | Lucie Llopis Deux femmes en or
  • Marilou Richer (Marilou Richer Casting) | Ila Firouzabadi Une langue universelle 

Meilleure direction artistique

  • André-Line Beauparlant Bergers
  • Ludovic DufresneVil & Misérable
  • Sylvain Lemaitre Amour apocalypse
  • Louisa SchabasDeux femmes en or
  • Louisa Schabas Une langue universelle

Meilleure direction de la photographie

  • Vincent Gonneville Bergers
  • Olivier Gossot Amour apocalypse
  • Mathieu LaverdièreLe dernier repas
  • Sara Mishara Deux femmes en or
  • Isabelle StachtchenkoUne langue universelle

Meilleur son

  • Jean-Sébastien Beaudoin-Gagnon, Simon Gervais, Bernard Gariépy Strobl Vil & Misérable
  • Sylvain Bellemare, Stephen De Oliveira, Luc Boudrias Deux femmes en or
  • Sylvain Brassard, Stephen De OliveiraAmour apocalypse
  • Olivier Calvert, Stephen De Oliveira, Hans LaitresBergers
  • Pablo Villegas, Sacha Ratcliffe, Bernard Gariépy Strobl Une langue universelle

Meilleur montage

  • Matthieu Bouchard, Chloé Robichaud Deux femmes en or
  • Xi Feng Une langue universelle
  • Amélie Labrèche Vous n’êtes pas seuls
  • Stéphane Lafleur Bergers
  • Anita Roth Amour apocalypse

Meilleur film documentaire

  • I Shall Not Hate: A Gaza Doctor's Journey of the Road to Peace and Human Dignity [Je ne haïrai point - un médecin de Gaza sur les chemins de la paix] – Réalisation : Tal Barda | Scénario : Tal Barda, Geoff Klein, Saskia de Boer | Production : Filmoption International – Maryse Rouillard, Paul Cadieux | Tal Barda Films – Tal Barda | Mandala Films – Isabelle Gripon
  • Intercepted [Interceptés] – Réalisation : Oksana Karpovych | Scénario : Oksana Karpovych | Production : Les films Cosmos - Rocío Barba Fuentes, Giacomo Nudi | Hutong Productions – Pauline Tran Van Lieu, Lucie Rego | Moon Man – Darya Bassel, Olha Beskhmelnytsina
  • La bataille de Saint-Léonard – Réalisation : Félix Rose | Scénario : Félix Rose | Production : Picbois Productions – Karine Dubois
  • Parmi les montagnes et les ruisseaux – Réalisation : Jean-François Lesage | Scénario : Jean-François Lesage | Production : Les Films de l’Autre – Jean-François Lesage
  • Simon & Marianne – Réalisation : Martin Fournier, Pier-Luc Latulippe | Scénario : Martin Fournier, Pier-Luc Latulippe | Production : Cheval Films – Martin Fournier

Pour voir toutes les autres nominations de la 27e édition du Gala Québec Cinéma qui aura lieu en décembre 2025 et qui sera diffusé en direct sur les ondes de Noovo, rendez-vous sur le site Internet de l'événement

Recommandé pour vous: 

Consulter tous les contenus de Marie-Soleil Lajeunesse

Marie-Soleil
PAR :