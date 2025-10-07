Voici la liste complète des finalistes du Gala Québec Cinéma

Deux mois avant la 27e édition du Gala Québec Cinéma qui aura lieu en décembre prochain, les finalistes de cette grande cérémonie célébrant le cinéma ont été dévoilés aujourd’hui à Montréal.

Le long-métrage de fiction Une langue universelle de Matthew Rankin récolte 17 nominations, soit le plus grand nombre de nominations pour le gala. Le film est notamment nominé dans les catégories Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleur scénario, Meilleure direction artistique et Révélation de l'année.

Deux femmes en or de Chloé Robichaud et Amour apocalypse d’Anne Émond ont tous les deux récolté respectivement 15 nominations.