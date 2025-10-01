Phil Roy note les dessins de ses enfants, écoutez ses commentaires

Dans sa vidéo, Phil se glisse dans la peau d’un critique d’art en attribuant des notes aux dessins de ses enfants.

Il commente autant les couleurs que les petits dépassements de lignes, toujours avec une touche d’humour.

«On a un peu barbouillé, si je peux utiliser le terme barbeau, au niveau de la queue de la sirène, puisqu'elle veut s'en débarrasser. C'est une œuvre incroyable qui se mérite pour de vrai un franc 9,3.»

