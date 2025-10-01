Phil Roy note les dessins de ses enfants, écoutez ses commentaires

Début du contenu principal.
Phil Roy s’est amusé à commenter les dessins de ses enfants.
Dans une vidéo complètement hilarante, l’humoriste décrit avec humour les œuvres de ses filles Billie et Cléo.
Dans sa vidéo, Phil se glisse dans la peau d’un critique d’art en attribuant des notes aux dessins de ses enfants.
Il commente autant les couleurs que les petits dépassements de lignes, toujours avec une touche d’humour.
«On a un peu barbouillé, si je peux utiliser le terme barbeau, au niveau de la queue de la sirène, puisqu'elle veut s'en débarrasser. C'est une œuvre incroyable qui se mérite pour de vrai un franc 9,3.»
Cliquez sur le bouton jouer pour voir la vidéo:
Sur certains dessins, on remarque même que la petite Billie a reçu un coup de pouce de sa maman, tandis que Cléo a pu compter sur l’aide de sa grande sœur pour compléter certaines de ses œuvres.
«Oh, alors ici, on a ce qu'on appellera une collab entre deux artistes, soit maman et Billy. Alors, je pense que Billy s'est concentré au niveau du petit champi et de la tulipe.»