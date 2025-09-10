Voici comment Kim Rusk se prépare pour Les vendredis OD

Prête comme si elle partait pour l’école

En riant, Kim nous confie que comme pour sa fille, elle a pris soin de magasiner ses articles scolaires. Armée de ses crayons, de son cartable et de ses pochettes, elle a fait imprimer les photos de tous les candidats et les candidates pour apprendre leur nom et leur visage. Elle affirme qu’elle doit tout savoir sur eux avant de débuter les tournages: «Quand je lis les résumés (des émissions), il faut que je sache: ‘’Oh, y’a un french! Oh, son top 1 c’est…’’» Bien qu’elle veut rester authentique et garder son franc-parler, elle mentionne qu’elle désire agir comme une «fée marraine» envers les participants éliminés qui passeront à son émission. Ayant fait elle-même de la téléréalité, elle sait ce que sait. Découvrez son point de vue dans la vidéo plus bas.