Voici comment Kim Rusk se prépare pour Les vendredis OD

Les vendredis OD seront animés pour la première fois par une femme. Kim Rusk amorce son grand retour à l’animation télé. Accompagnée d’anciens candidats dont Laurie Doucet, Robin Messier, Sansdrick Lavoie, Rym Nebbak et Maripier Morin, elle analysera l’aventure qui se déroule à Chypre. Découvrez la préparation de l’ancienne participante de Loft Story pour cette émission dans la vidéo ci-haut.
En riant, Kim nous confie que comme pour sa fille, elle a pris soin de magasiner ses articles scolaires. Armée de ses crayons, de son cartable et de ses pochettes, elle a fait imprimer les photos de tous les candidats et les candidates pour apprendre leur nom et leur visage. Elle affirme qu’elle doit tout savoir sur eux avant de débuter les tournages: «Quand je lis les résumés (des émissions), il faut que je sache: ‘’Oh, y’a un french! Oh, son top 1 c’est…’’» Bien qu’elle veut rester authentique et garder son franc-parler, elle mentionne qu’elle désire agir comme une «fée marraine» envers les participants éliminés qui passeront à son émission. Ayant fait elle-même de la téléréalité, elle sait ce que sait. Découvrez son point de vue dans la vidéo plus bas.
En 2006, Kim Rusk gagnait la 3e saison de Loft Story. Autrefois, les médias sociaux ne nuisaient pas autant aux candidats de téléréalités comme aujourd’hui. Selon l’animatrice, ces derniers prennent davantage leur image en considération: «Ils sont plus conscients de leur image parce que l'image de chacun, aujourd'hui, est médiatisée, pas juste à travers les médias, sur les réseaux sociaux aussi, fait qu'ils sont peut-être plus conscients de leur image et ils font peut-être plus attention à ce qu'ils font.» Elle avance que ce comportement a un impact sur le «show» télévisé: «Ce n’est pas ça qu’on veut. Nous on veut qu’ils se laissent aller. À l'époque du Loft, on se laissait aller.» Précise-t-elle.
Avec Les vendredis OD, celle qui est aussi maman retrouvera son ancien amoureux Sansdrick, puisqu’il participera à l’émission en tant qu’analyste. Elle avoue être «très contente qu’il soit là» et qu’il n’y a aucun malaise entre les deux. Au contraire, elle croit qu’il sera un atout pour l’émission: «Il est bon communicateur, il a plein d’affaires à dire. Il aime beaucoup Occupation double.» En exprimant ces bons mots pour l’ancien participant, elle se rappelle des discussions enflammées qu’elle avait eues avec lui: «Moi je parlais du Loft. Lui, il parlait d’OD, puis on n'était pas d'accord.» Elle ajoute à la blague que ces échanges seraient du bonbon à voir à la télé et que ça pourrait être «l’after show de l’after show.»
Les vendredis OD débutent ce vendredi, 18h30, sur les ondes de Noovo, sur noovo.ca et Crave.
