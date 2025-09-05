PHOTOS: Découvrez qui était à la grande fête de lancement d'Occupation Double Chypre!

Ce jeudi, Montréal s’est mis aux couleurs de Chypre: tapis rouge, ambiance électrique et fébrilité dans l’air, tout ça pour célébrer le grand lancement d’Occupation Double Chypre!

Aux Entrepôts Dominion, anciens candidats, amis de la grande famille d'OD, partenaires et les animatrices Kim Rusk et Julie Snyder se sont donné rendez-vous pour lever le voile sur cette nouvelle saison.

Entre bouchées, verres levés et confidences de coulisses, l’excitation montait: tout le monde attendait avec impatience le visionnement exclusif du tout premier épisode. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la 19ᵉ saison d’Occupation Double promet déjà de faire jaser!