Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

En Vedette

PHOTOS: Découvrez qui était à la grande fête de lancement d'Occupation Double Chypre!

PAR :

Ce jeudi, Montréal s’est mis aux couleurs de Chypre: tapis rouge, ambiance électrique et fébrilité dans l’air, tout ça pour célébrer le grand lancement d’Occupation Double Chypre!

Aux Entrepôts Dominion, anciens candidats, amis de la grande famille d'OD, partenaires et les animatrices Kim Rusk et Julie Snyder se sont donné rendez-vous pour lever le voile sur cette nouvelle saison.

Entre bouchées, verres levés et confidences de coulisses, l’excitation montait: tout le monde attendait avec impatience le visionnement exclusif du tout premier épisode. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la 19ᵉ saison d’Occupation Double promet déjà de faire jaser!

Christyna Boudreault, Virginie Latour, Kiari Gerba et Audrey Dickey © Karine Paradis
Les Traîtres et Julie Snyder © Karine Paradis
Les Traîtres © Karine Paradis
Kim Rusk © Karine Paradis
Kim Rusk © Karine Paradis
Simon D'Onofrio et Mia Bleu © Karine Paradis
Simon D'Onofrio et Mia Bleu, Julie Snyder et Kevins-Kyle © Karine Paradis
Éléonore Lagacé © Karine Paradis
Éléonore Lagacé © Karine Paradis
Éléonore Lagacé © Karine Paradis
LP Lacroix et Alanis Désilets © Karine Paradis
Aïssa St-Jean et Rami Farran © Karine Paradis
Laurie Doucet © Karine Paradis
Mamadou Forand-Keita d'OD © Karine Paradis
PO Beaudoin et Amélie B. Simard © Karine Paradis
Julie Snyder © Karine Paradis
Rémi Desgagnés © Karine Paradis
Melek et Fanny d'OD Mexique © Karine Paradis
Maxime, Fanny, Alex, Melek et Raphaël d'OD Mexique © Karine Paradis
Lucie Rhéaume © Karine Paradis
Jenny Chicoine © Karine Paradis
Jenny Chicoine © Karine Paradis
Jenny Chicoine © Karine Paradis
Sansdrick Lavoie, Pézie Beaudin et Catherine Peach © Karine Paradis

La grande première d’OD Chypre ce dimanche

Le coup d’envoi officiel sera donné ce dimanche 7 septembre à 18 h 30 sur Noovo, noovo.ca et Crave. Les célibataires fraîchement débarqués sous le soleil de Chypre n’ont pas fini de nous surprendre. Déjà à leur arrivée, certains rebondissements risquent de marquer les esprits et la production promet un premier épisode riche en émotions!

Comme chaque année, la recette gagnante est de retour: séduction, stratégie, rapprochements et trahisons seront au rendez-vous! Mais attention, OD Chypre réserve aussi son lot de nouveautés et de défis inédits. On nous promet des visites surprises, des escapades en yacht, et des décors de rêve qui font déjà saliver les téléspectateurs!

Maripier Morin sera aussi des festivités et on peut également s'attendre à être en pâmoison devant les fameuses maisons des gars et des filles... les plus belles et impressionnantes de l'histoire d'Occupation Double à ce jour (en plus, elles sont à côté de la plage).

Marilou Ethier et Laura-Gabriel Peyramaure © Karine Paradis
Marilou Ethier et Laura-Gabriel Peyramaure © Karine Paradis
Robin Messier et son amoureuse © Karine Paradis
Sarah-Christine Troini © Karine Paradis
Sarah-Christine Troini © Karine Paradis
Camille DS et Karl Hardy © Karine Paradis
Christophe d'Aller Simple, Maxence Garneau, Nicolas de Survivor et Maxime des Traîtres © Karine Paradis
Nicolas de Survivor, Christophe d'Aller Simple et Maxime des Traîtres © Karine Paradis
Christophe Bogaerts © Karine Paradis
Anna et Kristina d'OD Mexique © Karine Paradis
Ariane et Laetitia des Traîtres © Karine Paradis
Audrey, Marie-Jeanne et Marie-Pier des Traîtres © Karine Paradis
Nicolas, Audrey et Oli Corno de Survivor Québec © Karine Paradis
Nicolas, Audrey et Oli Corno de Survivor Québec © Karine Paradis
Nicolas Brunette © Karine Paradis
Oli Corno © Karine Paradis
Julie Snyder et Alex d'OD Mexique © Karine Paradis
Racky d'OD Andalousie et Julie Snyder © Karine Paradis
Christyna Boudreault, Virginie Latour et Audrey Dickey © Karine Paradis
Christyna Boudreault, Virginie Latour et Audrey Dickey © Karine Paradis
Raphaël, Alex, Maxime et Mamadou d'OD Mexique © Karine Paradis
Camille Dufresne © Karine Paradis
Antoine Normandin © Karine Paradis
Tommy-Lee Salvas et Vicky des Traîtres © Karine Paradis
Audrey Morissette © Karine Paradis
Adamo Marinacci © Karine Paradis
Adamo Marinacci © Karine Paradis
Adamo Marinacci et Alexandra Cosentino © Karine Paradis
Alexandra Cosentino © Karine Paradis
Alexandra Cosentino © Karine Paradis
Rym Nebbak © Karine Paradis
Rym Nebbak © Karine Paradis
Vytee des Traîtres © Karine Paradis
Anik des Traîtres © Karine Paradis
Julie Snyder © Karine Paradis
Invités © Karine Paradis

En attendant: OD Les Préparatifs

Pour les plus impatients, l’émission spéciale OD: Les Préparatifs est déjà disponible sur noovo.ca et Crave. Dans ce spécial de 60 minutes, on plonge dans les coulisses de la saison: la frénésie des auditions, les rencontres avec les candidats, la séance photo officielle et un aperçu exclusif des maisons chypriotes où se déroulera l’aventure!

Les rendez-vous à ne pas manquer

  • Occupation Double: tous les dimanches à 18 h 30, dès le 7 septembre
  • OD Extra: les dimanches à 20 h, dès le 7 septembre
  • Les quotidiennes: du lundi au jeudi à 18 h 30, dès le 9 septembre
  • Les vendredis OD: chaque vendredi à 18 h 30, dès le 12 septembre
  • OD Weekend: nouveautés chaque vendredi à 19 h, dès le 12 septembre
  • Et bien sûr, des capsules exclusives et coulisses disponibles en ligne!

Rendez-vous ce dimanche pour voir qui saura tirer son épingle du jeu sous le soleil méditerranéen!

Vous aimerez aussi:

Karine
PAR :