PHOTOS: Découvrez qui était à la grande fête de lancement d'Occupation Double Chypre!

Début du contenu principal.
Ce jeudi, Montréal s’est mis aux couleurs de Chypre: tapis rouge, ambiance électrique et fébrilité dans l’air, tout ça pour célébrer le grand lancement d’Occupation Double Chypre!
Aux Entrepôts Dominion, anciens candidats, amis de la grande famille d'OD, partenaires et les animatrices Kim Rusk et Julie Snyder se sont donné rendez-vous pour lever le voile sur cette nouvelle saison.
Entre bouchées, verres levés et confidences de coulisses, l’excitation montait: tout le monde attendait avec impatience le visionnement exclusif du tout premier épisode. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la 19ᵉ saison d’Occupation Double promet déjà de faire jaser!
Le coup d’envoi officiel sera donné ce dimanche 7 septembre à 18 h 30 sur Noovo, noovo.ca et Crave. Les célibataires fraîchement débarqués sous le soleil de Chypre n’ont pas fini de nous surprendre. Déjà à leur arrivée, certains rebondissements risquent de marquer les esprits et la production promet un premier épisode riche en émotions!
Comme chaque année, la recette gagnante est de retour: séduction, stratégie, rapprochements et trahisons seront au rendez-vous! Mais attention, OD Chypre réserve aussi son lot de nouveautés et de défis inédits. On nous promet des visites surprises, des escapades en yacht, et des décors de rêve qui font déjà saliver les téléspectateurs!
Maripier Morin sera aussi des festivités et on peut également s'attendre à être en pâmoison devant les fameuses maisons des gars et des filles... les plus belles et impressionnantes de l'histoire d'Occupation Double à ce jour (en plus, elles sont à côté de la plage).
Pour les plus impatients, l’émission spéciale OD: Les Préparatifs est déjà disponible sur noovo.ca et Crave. Dans ce spécial de 60 minutes, on plonge dans les coulisses de la saison: la frénésie des auditions, les rencontres avec les candidats, la séance photo officielle et un aperçu exclusif des maisons chypriotes où se déroulera l’aventure!
Rendez-vous ce dimanche pour voir qui saura tirer son épingle du jeu sous le soleil méditerranéen!
Vous aimerez aussi: