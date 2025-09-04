Chute spectaculaire: voici ce que Rémi-Pierre Paquin a fait en attendant les secours

Rémi-Pierre Paquin a expliqué qu’un bris majeur est à l’origine de sa chute: tous les rayons de sa roue ont cédé simultanément, le projetant au sol et causant une fracture de la clavicule.

Il a ensuite dû patienter près d’une heure avant l’arrivée des secours. Son ami, qui l’accompagnait, a dû se rendre au poste d’accueil pour demander de l’aide, ce qui a allongé le temps d’attente. Il a profité de ce temps pour boire une petite bière au soleil.

«Fait que là, au moins, il m'a mis au soleil parce que j'avais le goût de passer un petit moment, t'sais. J'ai dit "Laisse-moi la dernière bière". Fait que là, j'ai comme pris la petite bière, je me suis assis et lui est parti.»

Cliquez sur le bouton jouer pour voir la vidéo explicative: