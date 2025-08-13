Kim Rusk va tenter un saut extrême en très bonne compagnie

Début du contenu principal.
Kim Rusk était en très bonne compagnie alors qu’elle attendait son tour pour faire un saut extrême, dans le cadre des Testeurs.
C’est dans une story déposée sur Instagram que l’animatrice a effectivement documenté les minutes qui précédaient ce moment haut en émotions qu’elle a vécu aux côtés d’Étienne Boulay et Patrice Bélanger.
Écoutez-le dans la vidéo en en-tête.
On verra l’extrait dans un instant à peine, mais son visage en dit long: elle ne semble pas du tout convaincue que cette expérience sera des plus agréables.
De son côté, Étienne Boulay a expliqué que c’était «journée famille» sur Les testeurs, lui qui était accompagné de sa blonde Maïka et ses filles Anna et Livia.
Sur les réseaux sociaux de l’ancien joueur de football, on a par ailleurs eu droit à une vidéo des animateurs habillés en pompiers.
En légende, Étienne Boulay a inscrit à la blague: «Prochain calendrier? On serait quel mois, et pourquoi?»
Les tournages de la prochaine saison des Testeurs battent leur plein et avec les bribes qu’on intercepte ici et là, on comprend que ce sera encore une fois pas mal cool!
