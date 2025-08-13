Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

Contenu principal

En Vedette

Kim Rusk va tenter un saut extrême en très bonne compagnie

PAR :
© Kim Rusk/Instagram

De son côté, Étienne Boulay a expliqué que c’était «journée famille» sur Les testeurs, lui qui était accompagné de sa blonde Maïka et ses filles Anna et Livia.

© Étienne Boulay/Instagram

Sur les réseaux sociaux de l’ancien joueur de football, on a par ailleurs eu droit à une vidéo des animateurs habillés en pompiers.

En légende, Étienne Boulay a inscrit à la blague: «Prochain calendrier? On serait quel mois, et pourquoi?»

Les tournages de la prochaine saison des Testeurs battent leur plein et avec les bribes qu’on intercepte ici et là, on comprend que ce sera encore une fois pas mal cool!

Vous aimerez aussi:

En Vedette
PAR :