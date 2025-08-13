Kim Rusk va tenter un saut extrême en très bonne compagnie

Kim Rusk était en très bonne compagnie alors qu’elle attendait son tour pour faire un saut extrême, dans le cadre des Testeurs.

C’est dans une story déposée sur Instagram que l’animatrice a effectivement documenté les minutes qui précédaient ce moment haut en émotions qu’elle a vécu aux côtés d’Étienne Boulay et Patrice Bélanger.

On verra l’extrait dans un instant à peine, mais son visage en dit long: elle ne semble pas du tout convaincue que cette expérience sera des plus agréables.