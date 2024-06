Photos: Kim Gingras et Fred St-Gelais s'éclatent à New York!

Toujours très généreuse avec ses fans, Kim Gingras a accompagné les images d'un petit guide touristique sur les activités et lieux à visiter à New York.

Voici les recommandations de la star québécoise, qu'elle vous suggère de sauvegarder pour votre prochain séjour dans la ville qui ne dort jamais:

«Quoi!? 🙌🏻 Nous avons réalisé plus de 10 activités new-yorkaises en seulement 3 jours. Les voici! ⬇️ Gardez ceci pour votre prochain voyage!

1. J'ai parcouru la High Line et admiré l'architecture créative de la ville

2. Je suis allé voir Back To The Future - The Musical à Broadway et c'est tellement bon ! L’alchimie de Marty et Doc Brown est hilarante!

3. J'ai fait du shopping autour de Time Square (j'ai acheté des souvenirs Reeses & M&M)

4. Nous avons passé la soirée la plus cool à Sleep No More. C'est la deuxième fois que je vois ce spectacle immersif unique. Mais c'est la première fois que je me retrouve entraîné dans un 1 : 1 avec un acteur!!! Alors cool!

5. J'ai ma dose de Crack Pie, qui s'appelle maintenant Milk Bar Pie…

6. J'ai trouvé le bar clandestin hautement recommandé de New York, caché dans une cabine téléphonique. Ça s’appelle Please Don’t Tell et les boissons sont délicieuses!

7. Got Nuts 4 Nuts 🥜 ​​parce que… bien sûr!

8. J'ai apprécié marcher et regarder les gens dans Central Park

9. J'ai visité le Musée des Illusions avec ses salles interactives amusantes et ses illusions d'optiques

10. J'ai découvert le Bryant Park qui est tellement charmant ! Des livres, de la nourriture, des jeux et une soirée cinéma en plein air! J'y retournerai certainement !

Disons simplement que nous avons fait nos pas! Près de 75 000 pas! Quels sont VOS trucs/lieux PRÉFÉRÉS dans la Big Apple?»

On adore cet itinéraire chargé, coloré et diversifié!

Psitt! Quelques heures après son retour à Montréal, Kim Gingras a foulé le tapis rouge de la première de la comédie musicale Waitress. On vous invite à revoir toutes nos photos de cet événement mondain où l'on a croisé une foule de vedettes!