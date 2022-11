Vidéo: Kim Gingras raconte sa rencontre avec Nick Carter!

Kim Gingras a eu la chance de rencontrer un célèbre membre des Backstreet Boys cette semaine : Nick Carter!

Le beau blond était de passage au Québec pour une apparition télé. Comme il devait chanter et danser pour cette performance, des danseurs lui ont créé une chorégraphie sur mesure... et Kim Gingras en faisait partie! Elle a donc eu la chance d'aller lui serrer la pince lors du tournage, et ils ont pris une photo ensemble.

C'est à ce moment précis que la belle rouquine a annoncé à Nick Carter qu'ils avaient déjà collaboré ensemble. Voici l'anecdote de la danseuse professionnelle accompagnée d'un savoureux montage vidéo :