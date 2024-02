À Los Angeles depuis plusieurs jours, Fred St-Gelais et Kim Gingras donnent de leurs nouvelles

Le couple Gingras-St-Gelais est à Los Angeles depuis plus de deux semaines maintenant et nous a donné de leurs nouvelles via les réseaux sociaux de Kim Gingras. On a pu les voir en pleine nature au coucher du soleil. Un moment très romantico-sportif.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



En effet, les amoureux ont décidé de faire une randonnée ensemble dans le Fox Canyon Trail à Los Angeles après une recommandation d'amis. Il s'agissait d'un sentier méconnu des deux mais qui leur a particulièrement plu.