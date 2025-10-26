Main dans la main, Katy Perry et Justin Trudeau font sensation lors d’une première sortie publique à Paris

Début du contenu principal.
Katy Perry et Justin Trudeau ont été aperçus à Paris alors qu’ils célébraient l’anniversaire de la chanteuse.
Selon TMZ, ils ont assisté à un spectacle de cabaret au célèbre Crazy Horse de la capitale française.
Sans gêne, le couple a défilé main dans la main devant les nombreux photographes.
Sur la vidéo partagée aux quatre coins du monde, on aperçoit l’ancien premier ministre du Canada vêtu d’un complet noir, aux côtés de la mégastar dans une sublime robe rouge parfaitement ajustée.
Depuis quelques mois, Justin Trudeau et Katy Perry font énormément jaser. Après avoir été aperçus à Montréal lors d’un souper en tête à tête au restaurant Le Violon, la rumeur d’une relation entre eux a commencé à circuler.
Peu de temps après, ils ont été surpris à Santa Monica, échangeant un baiser à bord d’un bateau.
Est-ce que ce serait le début officiel de leur relation?
Vous aimerez aussi: