Leonardo DiCaprio se sépare de sa blonde de 25 ans

Brad Pitt fréquenterait une mannequin qui a 27 ans de moins que lui

Brad Pitt aurait une nouvelle flamme! Le sex-symbol aurait demandé à une top-modèle si elle voulait sortir avec lui et elle aurait dit oui.

Son nom : Emily Ratajkowski.

La mannequin a défilé pour les plus grands designers aux quatre coins de la planète, en plus d'être l'égérie de marques comme Buick et DKNY. On l'a vue dans la série Entourage et dans le film à succès Gone Girl aux côtés de Ben Affleck.

