Katy Perry et Justin Trudeau: une source affirme qu'ils se fréquentent toujours!

Katy Perry et Justin Trudeau se fréquenteraient encore!

Plusieurs sources ont affirmé la nouvelle au populaire tabloïd américain US Weekly.

Apparamment, l'ex-premier ministre du Canada et la chanteuse n'avaient pas prévu que leur rencontre à Montréal en juillet dernier serait exposée au grand jour. Ils auraient donc choisi de faire les choses plus subtilement à l'avenir.

Voici ce qu'a confié l'une des sources au magazine concernant l'idylle entre Katy Perry et Justin Trudeau:

«Ils ont décidé de garder leur relation beaucoup plus privée. Ils se parlent toujours et sont très intéressés l'un à l'autre.»