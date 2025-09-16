Passer au contenu principal
Katy Perry et Justin Trudeau: une source affirme qu'ils se fréquentent toujours!

Katy Perry et Justin Trudeau se fréquenteraient encore!

Plusieurs sources ont affirmé la nouvelle au populaire tabloïd américain US Weekly.

Apparamment, l'ex-premier ministre du Canada et la chanteuse n'avaient pas prévu que leur rencontre à Montréal en juillet dernier serait exposée au grand jour. Ils auraient donc choisi de faire les choses plus subtilement à l'avenir. 

Voici ce qu'a confié l'une des sources au magazine concernant l'idylle entre Katy Perry et Justin Trudeau:

«Ils ont décidé de garder leur relation beaucoup plus privée. Ils se parlent toujours et sont très intéressés l'un à l'autre.»

© Karwai Tang/WireImage/Getty Images

Une relation naissante... et désormais discrète!

Une autre source anonyme a déclaré que la superstar était très occupée avec sa tournée mondiale, mais qu'elle et Justin Trudeau ont prévu de se retrouver très bientôt. 

«Justin a fait des plans pour la revoir dans quelques semaines, lorsqu'elle reviendra du Brésil.»

Pendant ce temps, le magazine People abonde dans le même sens. «Il préférerait leur [relation] plus discrète», a affirmé une troisième source. 

© Nathan Laine/Bloomberg via Getty Images

Voyez les images de Justin Trudeau au concert de Katy Perry à Montréal

À la fin du mois de juillet dernier, Justin Trudeau a assisté au spectacle de Katy Perry à Montréal.

Il a été repéré dans la foule du Centre Bell quelques jours à peine après qu’ils aient été aperçus en train de souper ensemble au restaurant Le Violon, à Montréal.

Les fans présents dans la salle n’ont pas mis de temps à repérer l’ancien premier ministre. 

Voir les images

 

