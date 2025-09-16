Katy Perry et Justin Trudeau: une source affirme qu'ils se fréquentent toujours!

Début du contenu principal.
Katy Perry et Justin Trudeau se fréquenteraient encore!
Plusieurs sources ont affirmé la nouvelle au populaire tabloïd américain US Weekly.
Apparamment, l'ex-premier ministre du Canada et la chanteuse n'avaient pas prévu que leur rencontre à Montréal en juillet dernier serait exposée au grand jour. Ils auraient donc choisi de faire les choses plus subtilement à l'avenir.
Voici ce qu'a confié l'une des sources au magazine concernant l'idylle entre Katy Perry et Justin Trudeau:
«Ils ont décidé de garder leur relation beaucoup plus privée. Ils se parlent toujours et sont très intéressés l'un à l'autre.»
Une autre source anonyme a déclaré que la superstar était très occupée avec sa tournée mondiale, mais qu'elle et Justin Trudeau ont prévu de se retrouver très bientôt.
«Justin a fait des plans pour la revoir dans quelques semaines, lorsqu'elle reviendra du Brésil.»
Pendant ce temps, le magazine People abonde dans le même sens. «Il préférerait leur [relation] plus discrète», a affirmé une troisième source.
À la fin du mois de juillet dernier, Justin Trudeau a assisté au spectacle de Katy Perry à Montréal.
Il a été repéré dans la foule du Centre Bell quelques jours à peine après qu’ils aient été aperçus en train de souper ensemble au restaurant Le Violon, à Montréal.
Les fans présents dans la salle n’ont pas mis de temps à repérer l’ancien premier ministre.
Vous aimerez aussi: