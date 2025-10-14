Katy Perry vient-elle de confirmer sa relation avec Justin Trudeau?

Début du contenu principal.
Les centaines de fans de Katy Perry présents à son spectacle au O2 Arena de Londres croient que la chanteuse a confirmé sa relation avec l’ancien premier ministre du Canada, Justin Trudeau.
On peut voir sur les médias sociaux, un homme qui monte sur scène pour faire la grande demande à la megastar.
Alors qu’elle répondait à la demande en mariage, Katy Perry a lancé avec humour : «J’aurais aimé que tu me le demandes il y a 48 heures.»
Une réplique qui a fait réagir, puisque cette réponse est survenue quelques heures seulement après la publication de nombreux articles rapportant que la chanteuse aurait été aperçue en train d’embrasser Justin Trudeau sur un immense yacht en Californie.
Un peu plus tard dans le concert, Katy Perry a tenu à souligner l’amour du public anglais pour sa musique: «Pas étonnant que je craque tout le temps pour les Anglais…» Avant d’ajouter, avec un sourire: «Mais plus maintenant…»
Un moment qui a encore une fois fait réagir les fans, plusieurs y voyant une allusion directe à sa relation présumée avec Justin Trudeau.
Depuis août dernier, la grande chanteuse et l’ancien premier ministre du Canada font énormément jaser. Ils ont été aperçus ensemble à Montréal, où ils auraient partagé un doux moment au restaurant Le Violon avant de se promener sur le Mont-Royal.