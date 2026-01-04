Katy Perry et Justin Trudeau: Retour sur les moments clés d’une romance qui a fait le tour du monde!

Début du contenu principal.
Katy Perry + Justin Trudeau = feux d'artifice d'amour... qui aurait cru ça avant 2025?!
Eh oui, depuis l’été dernier, une histoire inattendue capte l’attention des médias internationaux: celle entre la chanteuse américaine Katy Perry et l’ancien premier ministre du Canada, Justin Trudeau.
Retour chronologique sur une relation qui, au fil des mois, est passée de simples rumeurs à une officialisation assumée!
Le 28 juillet marque le tout début des spéculations! Katy Perry et Justin Trudeau sont photographiés lors d’un souper en tête-à-tête au restaurant Le Violon, à Montréal. Les images, publiées par TMZ, se propagent rapidement à travers le monde et déclenchent une vague de rumeurs!
Peu après, d’autres clichés diffusés par le même média montrent que le duo a passé une bonne partie de la journée ensemble. Ils sont aperçus en promenade dans un parc, puis devant l’hôtel où résidait la chanteuse. Leur soirée se serait conclue dans un bar, après ce souper qualifié de somptueux.
Deux jours plus tard, le 30 juillet, Justin Trudeau est filmé dans la foule lors du concert de Katy Perry au Centre Bell de Montréal. Une présence remarquée qui alimente encore davantage les soupçons.
Le 4 août, le magazine People cite une source proche du duo affirmant qu’une « connexion instantanée » se serait créée entre eux et qu’ils seraient « intéressés l’un par l’autre ».
Le 11 octobre, le Daily Mail publie des photos du couple s’enlaçant et s’embrassant sur un yacht en Californie. Pour plusieurs, il ne s’agit plus de simples rumeurs, alors que pour d'autres, cette chaude escapade sous le soleil californien met de plus en plus la table à une forte connexion entre les tourtereaux!
Le 25 octobre, Katy Perry et Justin Trudeau sont photographiés main dans la main à Paris, à la sortie d’un rendez-vous romantique. Le couple avait assisté à un spectacle de cabaret au Crazy Horse pour souligner le 41e anniversaire de la chanteuse! Le duo semble plus amoureux que jamais, devant la horde de paparazzis de la Ville Lumière.
Le 20 novembre, People révèle que Justin Trudeau serait « très impliqué » dans cette relation et qu’il ferait « tout son possible pour la voir », malgré la distance et les agendas chargés.
Le 3 décembre, le couple est de nouveau aperçu main dans la main lors d’une sortie au Japon, où Katy Perry se trouve dans le cadre de sa tournée. Le lendemain, Justin Trudeau partage une photo sur Instagram où il apparaît aux côtés de la chanteuse lors d’une rencontre avec l’ancien premier ministre japonais Fumio Kishida, un geste qui n’est pas passé inaperçu.
Le 6 décembre 2025, c’est officiel: Katy Perry et Justin Trudeau ne se cachent plus. La chanteuse publie pour la toute première fois des photos d’eux ensemble sur Instagram, dont un adorable selfie, marquant une nouvelle étape dans leur relation!
En tournée au Japon, Katy Perry partage une série de clichés pris à Tokyo, où elle apparaît rayonnante aux côtés de l’ancien premier ministre canadien. Une publication qui confirme ce que plusieurs soupçonnaient depuis des mois.
Nul doute, la relation entre la superstar et l'ancien ministre est une romance improbable, scrutée aux quatre coins du globe, qui continue de faire couler beaucoup d’encre… et qui semble bien partie pour durer!
