Katy Perry et Justin Trudeau: Retour sur les moments clés d’une romance qui a fait le tour du monde!

Katy Perry + Justin Trudeau = feux d'artifice d'amour... qui aurait cru ça avant 2025?!

Eh oui, depuis l’été dernier, une histoire inattendue capte l’attention des médias internationaux: celle entre la chanteuse américaine Katy Perry et l’ancien premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

Retour chronologique sur une relation qui, au fil des mois, est passée de simples rumeurs à une officialisation assumée!