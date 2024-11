Katherine Levac partage le plus CUTE des portraits de famille!

Katherine Levac nous fait totalement craquer avec une nouvelle photo de famille.

L'humoriste et sa fiancée, Chloé Robichaud, ont pris la pose à l'extérieur avec leurs garçons. En plus d'être adorable, le portrait nous permet de voir que les jumeaux ont bien grandi!

Ben et Mathias sont vêtus de petits manteaux jaunes coordonnés et de casquettes en corduroy. Les fières mamans les enlacent tendrement en affichant leur plus beau sourire. Voici la mignonne photo de famille de Katherine Levac et Chloé Robichaud: