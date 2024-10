Vidéo cocasse: Katherine Levac manque sa chance de toucher Justin Timberlake au Centre Bell

D'ailleurs, Justin, toujours aussi charismatique, a aussi pris le temps de se déplacer sur la scène centrale du Centre Bell pour interagir avec ses fans de plus près.

C'est à ce moment-là que l'humoriste Katherine Levac, présente dans la foule, et ce, aux premières loges collée sur la scène, a raté une chance mémorable: toucher la main de l'ex-chanteur de *NSYNC. Malheureusement, elle était trop occupée à texter...

Dans la vidéo cocasse, on peut voir Justin se planter droit devant elle et attendre, visiblement amusée par la situation. Ce n'est malheureusement que trop tard, alertée par une autre fan, que Katherine a réalisé qu'elle venait de manquer sa chance avec la superstar! On peut sentir sa détresse lorsqu'elle se couche sur la scène, fâchée contre elle-même...