Karine Vanasse annonce le retour des Traîtres, et une grande nouveauté!

C'est officiel, il y aura une troisième saison de l'émission Les Traîtres au Québec!
Le grand retour de cette téléréalité adorée du public vient d'être confirmé par le biais d'un communiqué. Karine Vanasse reprendra son rôle d'animatrice et guidera les joueurs tout au long de cette saison très attendue.
Si vous rêvez d'un jour faire partie des participants des Traîtres, vous devez absolument lire ce qui suit.
Pour la première fois, le casting sera ouvert au public. Cela signifie que tous les fans de l'émission peuvent tenter leur chance!
L'animatrice explique dans une vidéo publié sur les médias sociaux que le casting sera ouvert les 2, 3 et 4 janvier 2026 seulement: «Vous n'avez que trois jours. Ne me decevez pas...»
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'annonce:
Imaginez, vous pourriez vour retrouver dans l'immense manoir de Karine Vanasse pour jouer à ce jeu délicieusement tordu.
Seriez-vous un fidèle doué ou un traître rusé? La seule façon de le découvrir, c'est participant au casting au début janvier!
Lorsqu'on a visité le manoir des Traîtres, on a eu droit à certaines infos très croustillantes concernant les tournages.
Si dans Big Brother Célébrités et dans Occupation Double, on a accès en tout temps aux participants, les choses sont un peu différentes dans Les Traîtres. On ne les voit pas manger ni dormir, alors où sont-ils quand ils ne tournent pas?
La production nous a expliqué qu’ils sont isolés dans leur chambre, seuls et sans écran. À certains moments, on permet aux invités de manger ensemble sous la supervision d’assistantes qui s’assurent qu’ils ne parlent pas de stratégie.
L’horaire des tournages est de 8h le matin à minuit pendant 12 jours.
En attendant la nouvelle saison des Traîtres, on vous invite à revoir les deux premières dès maintenant sur Crave!
