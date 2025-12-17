Karine Vanasse annonce le retour des Traîtres, et une grande nouveauté!

Une grande nouveauté pour la prochaine saison des Traîtres

Si vous rêvez d'un jour faire partie des participants des Traîtres, vous devez absolument lire ce qui suit.

Pour la première fois, le casting sera ouvert au public. Cela signifie que tous les fans de l'émission peuvent tenter leur chance!

L'animatrice explique dans une vidéo publié sur les médias sociaux que le casting sera ouvert les 2, 3 et 4 janvier 2026 seulement: «Vous n'avez que trois jours. Ne me decevez pas...»

