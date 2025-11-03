Karine Vanasse souligne la fin d’un grand projet

Karine Vanasse a souligné la fin d’un grand projet, s’adressant à ses fans de façon émotive.

C’est dans une story déposée sur Instagram que la comédienne et animatrice a effectivement raconté que c’était terminé pour le tournage de la saison 2 de Karine et la maison jaune.

En surimpression sur la vidéo que vous pouvez visionner ci-dessous, elle a inscrit : Karine et la maison (et la grange!) jaune. Saison 2. Printemps 2026.»

Installée à sa table de cuisine, avec derrière elle un minuscule coup d’œil sur sa maison, elle a remercié les artisans qui ont fait de ce projet un succès.