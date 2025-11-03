Karine Vanasse souligne la fin d’un grand projet

Début du contenu principal.
Karine Vanasse a souligné la fin d’un grand projet, s’adressant à ses fans de façon émotive.
C’est dans une story déposée sur Instagram que la comédienne et animatrice a effectivement raconté que c’était terminé pour le tournage de la saison 2 de Karine et la maison jaune.
En surimpression sur la vidéo que vous pouvez visionner ci-dessous, elle a inscrit : Karine et la maison (et la grange!) jaune. Saison 2. Printemps 2026.»
Installée à sa table de cuisine, avec derrière elle un minuscule coup d’œil sur sa maison, elle a remercié les artisans qui ont fait de ce projet un succès.
Je rappelle que l’émission Karine et la maison jaune a été renouvelée pour une seconde saison qui prendra d’assaut Canal vie au printemps 2026.
La première saison de cette série docuréalité a permis de découvrir une facette plus intime de Karine Vanasse, alors qu’elle entreprenait la rénovation d’une maison ancestrale nichée au cœur des Cantons-de-l’Est.
Si on se fie à la légende apposée sur sa story, on aura droit à une nouvelle saison axée notamment sur sa grange qu’on s’imagine déjà magnifique.