À quelques jours d’accoucher, Karine Gonthier-Hyndman partage de superbes photos de maternité

Sur les clichés, on la voit dans un moment de calme, son joli ventre rond bien en évidenve, enveloppée d’une lumière douce. Pas de mise en scène compliquée, pas d’artifice, à la maison: juste Karine, au naturel, dans cet entre-deux si particulier où le temps semble suspendu!

Les réactions ne se sont pas fait attendre: amis, collègues et abonnés ont rapidement inondé la section des commentaires de messages remplis d’amour. Plusieurs personnalités publiques (Laurence Leboeuf, Christian Bégin, Juliette Gosselin, Eve Duranceau, etc.) ont salué la beauté lumineuse de ces images, qui mettent en vedette la star d'Antigang.

Il ne reste maintenant que quelques jours avant que Karine plonge dans ce nouveau chapitre et quelque chose nous dit que la suite sera aussi belle et lumineuse que ces clichés!