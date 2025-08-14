Karine Gonthier-Hyndman dévoile son baby bump en plein tournage

Je rappelle que Karine Gonthier-Hyndman sera en vedette dans la quotidienne qui remplacera STAT à l’automne, Antigang, de Luc Dionne.

Karine Gonthier-Hyndman joue une sergente qui cache sa grossesse dans Antigang

Il faut savoir que sa grossesse est pratiquement partie intégrante de son personnage.

Pour ceux qui ne savaient pas encore, la comédienne incarnera la sergente-détective Carolanne Daigneault, membre d’une escouade spéciale contre le crime organisé.

Eh bien ce personnage tentera de dissimuler sa grossesse pour ne pas se faire «mettre derrière un bureau parce qu'elle est enceinte».