Karine Gonthier-Hyndman dévoile son baby bump en plein tournage

Karine Gonthier-Hyndman nous a fait le bonheur d’une nouvelle photo de son baby bump captée en plein tournage de la série Antigang.
C’est dans une story déposée sur Instagram que la comédienne a déposé le cliché. En arrière-plan, elle et son beau ventre arrondi et puis, à sa ceinture, un faux pistolet bien en évidence.
Je rappelle que Karine Gonthier-Hyndman sera en vedette dans la quotidienne qui remplacera STAT à l’automne, Antigang, de Luc Dionne.
Il faut savoir que sa grossesse est pratiquement partie intégrante de son personnage.
Pour ceux qui ne savaient pas encore, la comédienne incarnera la sergente-détective Carolanne Daigneault, membre d’une escouade spéciale contre le crime organisé.
Eh bien ce personnage tentera de dissimuler sa grossesse pour ne pas se faire «mettre derrière un bureau parce qu'elle est enceinte».
Une bande-annonce enlevante d’Antigang a par ailleurs été dévoilée mercredi soir, nous permettant de déjà nous mettre dans l’ambiance de cette nouvelle quotidienne qui promet. C’est du grand Luc Dionne.
On apprenait aussi que les 4 premiers épisodes de la saison seront d'une durée d'une heure plutôt que la demi-heure habituelle, histoire qu'on se mette dedans bien comme il faut.
On a bien hâte de découvrir ça à ICI Télé cet automne.
