Karine Gonthier-Hyndman avait un message pour son amoureux

Karine Gonthier-Hyndman a souligné l’anniversaire de son amoureux, Maxwell Wolf, de la plus belle des façons.
Dans une story Instagram remplie d’amour et d’humour, la comédienne lui a écrit un touchant message accompagné d’un battement de cœur, celui de leur bébé à venir.
Dans sa publication, elle écrit ceci:
«Joyeux anniversaire à l’homme avec qui j’ai, d’une façon ou d’une autre, choisi de construire cette “belle aventure”.
Et qui, après s’être trompé sur son âge pendant des années, vient d’apprendre médicalement qu’il ne sait pas compter… et qu’il a en fait un an de moins.
Aimer quelqu’un d’aussi imprévisible, d’aussi magnifiquement mauvais en mathématiques, c’est exactement le genre d’absurdité que mon cœur voulait — et la suite est déjà en production à l’intérieur de mon ventre.
(Que Dieu vienne en aide à cet enfant d’avance. ❤️)»
Par la suite, elle a partagé plusieurs photos de leur couple pour souligner ce grand moment.
Le couple accueillera très bientôt son premier enfant. D’ailleurs, la comédienne a récemment partagé une adorable photo de son baby bump, rayonnante et visiblement comblée à l’approche de ce grand moment.
Lors de son passage à En direct de l’univers il y a deux semaines, la comédienne Karine Gonthier-Hyndman avait révélé être rendue à près de 38 semaines de grossesse.
Cela signifie qu’elle atteindra bientôt la barre des 40 semaines de gestation, son petit trésor pourrait donc pointer le bout de son nez à tout moment!
