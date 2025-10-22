Karine Gonthier-Hyndman avait un message pour son amoureux

Dans sa publication, elle écrit ceci:

«Joyeux anniversaire à l’homme avec qui j’ai, d’une façon ou d’une autre, choisi de construire cette “belle aventure”.

Et qui, après s’être trompé sur son âge pendant des années, vient d’apprendre médicalement qu’il ne sait pas compter… et qu’il a en fait un an de moins.

Aimer quelqu’un d’aussi imprévisible, d’aussi magnifiquement mauvais en mathématiques, c’est exactement le genre d’absurdité que mon cœur voulait — et la suite est déjà en production à l’intérieur de mon ventre.

(Que Dieu vienne en aide à cet enfant d’avance. ❤️)»

Par la suite, elle a partagé plusieurs photos de leur couple pour souligner ce grand moment.