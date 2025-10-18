Justin Trudeau fier de son fils Xavier qui franchit le cap des 18 ans

L'ex-premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a marqué une étape importante dans sa vie familiale: l’anniversaire de son fils aîné, Xavier, qui vient tout juste de souffler ses 18 bougies!

Sur Instagram, il a publié une série de photos touchantes retraçant le parcours de son fils, du petit garçon rieur au beau et grand jeune homme qu’il est aujourd’hui!