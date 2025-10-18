Justin Trudeau fier de son fils Xavier qui franchit le cap des 18 ans

Début du contenu principal.
L'ex-premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a marqué une étape importante dans sa vie familiale: l’anniversaire de son fils aîné, Xavier, qui vient tout juste de souffler ses 18 bougies!
Sur Instagram, il a publié une série de photos touchantes retraçant le parcours de son fils, du petit garçon rieur au beau et grand jeune homme qu’il est aujourd’hui!
Dans sa publication, Justin a écrit:
« Happy 18th Birthday Xav! Every year, every day, I’m more amazed and more proud of the young man you’ve become. I love you so much, big guy. (And everyone check out his great new song: The Dive). Et Papa, bonne fête aussi. Comme tu serais fier, toi aussi, de tes petits-enfants! », dévoile-t-il.
Avec ces mots, l'ex-premier ministre ne cache pas l’immense fierté qu’il ressent face au chemin parcouru par son fils! Il souligne non seulement son passage à la vie adulte, mais aussi son implication artistique, en invitant ses abonnés à découvrir la nouvelle chanson de Xavier, intitulée The Dive!
La publication regroupe trois photos qui illustrent à merveille l’évolution de Xavier (faites défiler à droite pour découvrir toutes les photos du carrousel!):
Ce message a aussi été l’occasion pour Justin Trudeau d’avoir une pensée pour son propre père, l’ancien premier ministre Pierre Elliott Trudeau, dont c’était également la fête.
Xavier Trudeau n’est plus un cœur à prendre! Le jeune rappeur a également partagé des stories faites par son amoureuse Pariya Carello.
La créatrice de contenu, suivie par plus de 347 000 personnes sur Instagram et 1,2 million sur TikTok, a d'ailleurs partagé que Xavier était «l'amour de sa vie»!
