Le fils de Justin Trudeau, Xavier, partage d'adorables photos avec son amoureuse connue

La nouvelle a rapidement attiré l’attention puisque la douce moitié de Xavier est loin d’être une inconnue. Il s’agit de Pariya Carello, une créatrice de contenu suivie par plus de 330 000 personnes sur Instagram et 1,2 million sur TikTok. Autant dire qu’elle est déjà bien habituée aux projecteurs!

En parcourant ses vidéos, on aperçoit souvent Xavier, que ce soit dans des séquences complices ou carrément en train d’échanger des baisers avec elle! Les amoureux n’essaient clairement pas de cacher leur romance, au contraire: ils semblent vouloir partager leur bonheur, simplement et sans artifice (et souvent en pyjama!).