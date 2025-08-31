Le fils de Justin Trudeau, Xavier, partage d'adorables photos avec son amoureuse connue

Début du contenu principal.
Xavier Trudeau n’est plus un cœur à prendre!
Ça y est, Xavier Trudeau a officialisé sa relation… et les photos parlent d’elles-mêmes!
Eh oui, le fils de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire a partagé récemment des clichés adorables d’une sortie en bateau en compagnie de sa copine...
La nouvelle a rapidement attiré l’attention puisque la douce moitié de Xavier est loin d’être une inconnue. Il s’agit de Pariya Carello, une créatrice de contenu suivie par plus de 330 000 personnes sur Instagram et 1,2 million sur TikTok. Autant dire qu’elle est déjà bien habituée aux projecteurs!
En parcourant ses vidéos, on aperçoit souvent Xavier, que ce soit dans des séquences complices ou carrément en train d’échanger des baisers avec elle! Les amoureux n’essaient clairement pas de cacher leur romance, au contraire: ils semblent vouloir partager leur bonheur, simplement et sans artifice (et souvent en pyjama!).
Entre les projets musicaux de Xavier, qui poursuit sa passion pour le rap, et la carrière florissante de Pariya sur les réseaux sociaux, les amoureux forment déjà un duo qui attire l’attention!
Rappelons que Xavier Trudeau fait ses premiers pas dans le monde de la musique. Il a d’ailleurs donné son tout premier spectacle à Ottawa le 18 juillet dernier. Sa mère, Sophie Grégoire, lui a témoigné tout son soutien en publiant un touchant message pour inviter ses abonnés à découvrir la musique de son fils!
Vous aimerez aussi: