Après une virée TRÈS remarquée en bateau, Justin Trudeau passe l’Action de grâce en famille

Justin Trudeau a fait beaucoup jaser au cours des derniers jours depuis qu’on l’a vu en train d’embrasser la populaire chanteuse Katy Perry sur un bateau à Santa Barbara en Californie.

L’ancien premier ministre du Canada est sûrement revenu au pays dans les heures suivant la publication des clichés avec la star puisqu’il était hier avec sa famille afin de célébrer l’Action de grâce.

Comble de l’ironie: c’est Sophie Grégoire Trudeau qui a partagé une photo de Justin en train de se servir des mets typiques de l’Action de grâce.