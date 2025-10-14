Après une virée TRÈS remarquée en bateau, Justin Trudeau passe l’Action de grâce en famille

Début du contenu principal.
Justin Trudeau a fait beaucoup jaser au cours des derniers jours depuis qu’on l’a vu en train d’embrasser la populaire chanteuse Katy Perry sur un bateau à Santa Barbara en Californie.
L’ancien premier ministre du Canada est sûrement revenu au pays dans les heures suivant la publication des clichés avec la star puisqu’il était hier avec sa famille afin de célébrer l’Action de grâce.
Comble de l’ironie: c’est Sophie Grégoire Trudeau qui a partagé une photo de Justin en train de se servir des mets typiques de l’Action de grâce.
Voyez la photo publiée en story sur Instagram juste ici:
Bien que son histoire d’amour avec Katy Perry a été partagée partout, Justin continue tout de même à privilégier sa famille lors de moments importants comme l’Action de grâce. Et on peut dire qu’il a vraiment une belle relation avec Sophie malgré leur séparation!
Voici d’autres photos publiées par Sophie de son congé de l’Action de grâce passé en famille:
On peut voir que la famille Trudeau-Grégoire a eu le droit à un vrai festin pour l'Action de grâce: dinde, patates pilées, petits pois verts, carottes et plus encore.
Hadrien, le plus jeune garçon de Justin et de Sophie, était bien présent à ce souper en famille. On ne sait toutefois pas si leurs deux autres enfants, Xavier et Ella-Grace étaient aussi de la partie.
Xavier était d'ailleurs à l'anniversaire du fils du célèbre rappeur Drake au courant de la fin de semaine en compagnie de son amoureuse. Lisez notre article complet à ce sujet juste ici.
Les rumeurs se confirment ENFIN: Katy Perry et Justin Trudeau sont bel et bien en couple!
Quelques mois après avoir enflammé les manchettes avec des spéculations sur une romance naissante, la chanteuse de 40 ans et l’ancien premier ministre du Canada ont été photographiés en train de s’embrasser lors d’une escapade en mer au large de Santa Barbara, en Californie.
Les clichés, publiés par le Daily Mail, montrent Katy en maillot de bain noir, rayonnante et détendue, tandis que Justin, torse nu en jean, laisse apparaître son fameux tatouage sur le bras gauche.
Vous aimerez aussi:
Consulter tous les contenus de Marie-Soleil Lajeunesse