Xavier, le fils de Justin Trudeau, était à la fête du fils de Drake, voyez les photos

Début du contenu principal.
Le célèbre rappeur Drake a célébré en grand l’anniversaire de son fils Adonis qui a eu 8 ans au cours de la dernière fin de semaine.
Parmi les invité.e.s qui étaient présent.e.s, on a remarqué sur Instagram que le fils aîné de l’ancien premier ministre Justin Trudeau, Xavier, était présent à l’anniversaire d’Adonis en compagnie de son amoureuse, Pariya Carello.
Voyez quelques photos de leur passage à la grande fête d’Adonis:
On peut vite comprendre que le thème de la fête était western avec l’immense gâteau et l’avis de recherche pour Adonis.
Pour l’occasion, plusieurs invité.e.s comme Xavier et son amoureuse ont mis leurs plus beaux chapeaux de cowboy et de cowgirl. Sans oublier les bottes et les vestes en denim!
Un photobooth bien spécial a été aussi installé pour permettre aux invité.e.s d’immortaliser leur présence à la fête du jeune garçon qui a assurément reçu plusieurs cadeaux.
Pourquoi Xavier Trudeau a été invité à la fête du jeune Adonis? Sûrement parce qu’il partage la même passion pour le rap que son père…
Voici une vidéo au moment où Adonis a soufflé sur les bougies de son gâteau:
Xavier Trudeau n’est plus un cœur à prendre!
Ça y est, Xavier a officialisé sa relation… et les photos parlent d’elles-mêmes!
Eh oui, le fils de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire a partagé récemment des clichés adorables d’une sortie en bateau en compagnie de sa copine...
Vous aimerez aussi:
Consulter tous les contenus de Marie-Soleil Lajeunesse