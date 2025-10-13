Xavier, le fils de Justin Trudeau, était à la fête du fils de Drake, voyez les photos

On peut vite comprendre que le thème de la fête était western avec l’immense gâteau et l’avis de recherche pour Adonis.

Pour l’occasion, plusieurs invité.e.s comme Xavier et son amoureuse ont mis leurs plus beaux chapeaux de cowboy et de cowgirl. Sans oublier les bottes et les vestes en denim!

Un photobooth bien spécial a été aussi installé pour permettre aux invité.e.s d’immortaliser leur présence à la fête du jeune garçon qui a assurément reçu plusieurs cadeaux.

Pourquoi Xavier Trudeau a été invité à la fête du jeune Adonis? Sûrement parce qu’il partage la même passion pour le rap que son père…

Voici une vidéo au moment où Adonis a soufflé sur les bougies de son gâteau: