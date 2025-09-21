Véro et Louis vendent leur magnifique condo d’Outremont pour 5 M$

Le petit couple chéri formé par Véronique Cloutier et Louis Morissette vient de conclure une impressionnante transaction immobilière: leur plus que somptueux condo, niché sur les flancs du Mont Royal dans un ancien couvent centenaire, a été vendu pour la somme de 5 millions de dollars!

L’adresse en question est bien connue: Le 1420 Boulevard Mont-Royal, à Outremont. Cet immeuble patrimonial, érigé en 1924 par les architectes Viau et Venne dans un style néorenaissance, abritait autrefois plus de 500 religieuses de la congrégation des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie.

Transformé au début des années 2000 en copropriétés de luxe, il est aujourd’hui considéré comme l’adresse la plus prestigieuse de Montréal!