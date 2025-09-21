Véro et Louis vendent leur magnifique condo d’Outremont pour 5 M$

Début du contenu principal.
Le petit couple chéri formé par Véronique Cloutier et Louis Morissette vient de conclure une impressionnante transaction immobilière: leur plus que somptueux condo, niché sur les flancs du Mont Royal dans un ancien couvent centenaire, a été vendu pour la somme de 5 millions de dollars!
L’adresse en question est bien connue: Le 1420 Boulevard Mont-Royal, à Outremont. Cet immeuble patrimonial, érigé en 1924 par les architectes Viau et Venne dans un style néorenaissance, abritait autrefois plus de 500 religieuses de la congrégation des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie.
Transformé au début des années 2000 en copropriétés de luxe, il est aujourd’hui considéré comme l’adresse la plus prestigieuse de Montréal!
L’unité habitée par le couple se trouvait au septième étage, discrètement nichée dans l’ancienne maison mère. Ce vaste appartement de 2784 pi² (267,4 m²) offrait trois chambres, quatre salles de bain, ainsi qu’une spectaculaire terrasse de 1660 pi² et trois places de stationnement intérieur.
Véronique Cloutier et Louis Morrissette l’avaient acquis en août 2022 pour 4 349 815 $ (taxes incluses) avant de le remettre en vente trois ans plus tard.
Outre le condo de Véro et Louis, le 1420 Mont-Royal est reconnu comme un véritable bijou architectural. Il se distingue par ses 149 condominiums luxueux, chacun offrant des vues uniques et spectaculaires sur la montagne ou la ville. Les résidents profitent également d’une panoplie d’espaces communs haut de gamme, pensés pour allier confort et raffinement.
On y retrouve une conciergerie avec service de valet et sécurité, un restaurant gourmet accompagné d’un lounge chaleureux, ainsi que des installations sportives et de détente dignes des plus grands complexes: piscines intérieure et extérieure, gym complet, saunas et terrain de squash. Le tout est complété par un jardin urbain aménagé au sous-sol, véritable havre de verdure en plein cœur de la ville!
L’immeuble abrite aussi une chapelle patrimoniale grandiose, aujourd’hui transformée en salle de réception, de concerts et de spectacles. À cela s’ajoute un accès direct aux sentiers du Mont Royal, menant jusqu’aux belvédères, ainsi qu’une localisation idéale: le futur REM, le Théâtre Outremont et les rues Laurier et Bernard (réputées pour leurs restaurants, cafés et boutiques) se trouvent à quelques pas seulement.
Selon le rôle d’évaluation triennal de juillet 2024, la valeur municipale de l’unité était estimée à 3 765 300 $, soit une hausse de 17 % par rapport à 2021. Pour l’année 2025, les taxes municipales s’élèvent à 20 387 $. Les nouveaux propriétaires, un couple de Westmount, ont également dû débourser un droit de mutation de 152 938 $ à la Ville de Montréal.
On souhaite à Véro et Louis de se trouver un autre petit nid d'amour aussi magnifique!