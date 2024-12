Juliette Gosselin nous invite dans sa magnifique maison à la campagne

«Ce qui m’a pris au coeur en visitant cette maison-là, c’est la fenestration. Quatre ans plus tard, je ne me lasse tout simplement pas de cette lumière qui inonde, qui réchauffe et qui traverse bord en bord. Ici, les rayons habillent les murs et font partie intégrante de l’architecture», écrit l'actrice avec le carrousel d'images.

On aime tellement la lumière! Et que dire de l'adorable vidéo où les rayons du soleil croisent l'ombre d'un petit oiseau posé sur une branche.

Juliette Gosselin a vraiment fait un bon choix en choissant cet endroit.