Voici ce que deviennent les Backstreet Boys

Une nouvelle édition de l’album Millennium

Le 11 juillet prochain, une version 2.0 de l’album Millennium des Backstreet Boys sera lancée. Julie St-Pierre a profité de son entretien exclusif avec Howie pour lui demander ce qu’on allait retrouver sur ce nouvel album.

Le chanteur a expliqué que 25 chansons seront présentes, dont certaines ont été remixées ou même n’ont jamais été entendues publiquement comme une deuxième version de la populaire chanson I Want It That Way.

Les fans pourront aussi entendre des chansons enregistrées en direct et une nouveauté qui est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes en précommandant le nouvel album.