Wilfred Lebouthillier est passé à un cheveu de manquer le spectacle de Star Académie

On a ainsi pu retrouver toute cette brochette de chanteurs désormais très connus et les entendre chanter les chansons qui sont devenues des classiques!



Le spectacle Et c’est pas fini souligne le 20e anniversaire de la toute première cohorte d’académiciens !



Après un immense succès en janvier à Montréal et à Québec, c’était l’occasion de les retrouver et on est très contents que Wilfred Lebouthillier n’ait pas manqué ça!

