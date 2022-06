Mixmania: 20 ans plus tard: Le documentaire sort ENFIN aujourd'hui et voici pourquoi vous devez le regarder!!!

«Come on everybody

c'est le temps de s'envoler

Toi et moi jusqu'au sommet

toi et moi on n'arrêtera jamais»

Mixmaniaques, à vos TÉLÉS!

Sortez le popcorn et préparez-vous à frétiller sur place, sur le bout de votre sofa comme jamais, entonnant les hits de toutes les saisons confondues de Mixmania!

Eh oui, à notre grand bonheur, c'est aujourd'hui que le documentaire Mixmania: 20 ans plus tard débarque sur Crave. C'est notre pref Bianca Gervais qui a réalisé ce documentaire plus qu'attendu qui revisite le phénomène Mixmania qui a marqué toute une génération (et leurs parents!) dans les années 2000.