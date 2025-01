Julie Snyder, Romy et Thomas naviguent sur l’eau turquoise des Caraïbes

Julie Snyder a partagé des images à couper le souffle de son voyage aux abords de la mer des Caraïbes... et elle est en très bonne compagnie.

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

Julie Snyder se trouve à Islas Mujeres, une île du Mexique, avec ses enfants Thomas et Romy. Les images qu’ils partagent laissent présager qu’ils ont eu un merveilleux temps des Fêtes sous le soleil tropical. Via le compte Instagram de l’animatrice, on a pu voir le déroulement d'une belle journée en bateau.

Julie Snyder a partagé un moment de plongée en apnée capté sous l’eau par Romy, qui nage parmi des centaines de petits poissons. C'est magnifique! L’eau était d’un turquoise surprenant.

Thomas a aussi pris la pose sur le catamaran pendant qu’il admirait la vue. Finalement, on a eu droit à un couché de soleil sur l’eau et les couleurs étaient dignes d’une toile.

Romy Péladeau-Snyder a ensuite publié des images des feux d’artifice qui marquaient le nouvel an.

On peut penser que leur année débute d’une merveilleuse façon, et on souhaite santé et amour à toute la famille!

