Voici QUAND Julie Drolet sera officiellement de retour à la télévision

Julie Drolet sera officiellement de retour à la télévision et ce, dès la fin de l'hiver!

La journaliste était en arrêt de travail depuis plus d'un an afin de recevoir des traitements contre le cancer. Elle reprendra progressivement la barre d'un bulletin d'information à compter de la première semaine du mois de mars.

Julie Drolet animera le Téléjournal midi du lundi au vendredi. sur ICI TÉLÉ et ICI RDI.