Voici QUAND Julie Drolet sera officiellement de retour à la télévision

Julie Drolet sera officiellement de retour à la télévision et ce, dès la fin de l'hiver!
La journaliste était en arrêt de travail depuis plus d'un an afin de recevoir des traitements contre le cancer. Elle reprendra progressivement la barre d'un bulletin d'information à compter de la première semaine du mois de mars.
Julie Drolet animera le Téléjournal midi du lundi au vendredi. sur ICI TÉLÉ et ICI RDI.
Dans un communiqué émis par Radio-Canada, la cheffe d'antenne exprime son bonheur de retrouver son travail, ses collègues et son public.
«C'est avec une immense joie que je retrouve ma famille professionnelle et que je renoue avec ma passion pour l'information. Je voudrais remercier tous les téléspectateurs qui m'ont appuyée tout au long de cette épreuve, vos mots et marques d'affection m'ont portée. Vous me donnez des forces et des ailes pour vivre ce retour au travail», a déclaré Julie Drolet.
Sur Facebook, nous avons également eu droit à quelques publications concernant son retour en ondes. D'abord, cette superbe photo de profil où elle affirme qu'elle regarde vers l'avenir:
De plus, Julie Drolet nous a expliqué en détail comment se déroulait sa première semaine de retour sur un plateau de télévision.
Elle a entre autres accordé une entrevue à sa collègue Catherine Gauthier et à Anne-Marie Dussault. Elle a ensuite capturé de nombreux selfies avec l'équipe.
Nous souhaitons un merveilleux retour à la télévision à Julie Drolet.
Rappelons qu'en novembre dernier, Julie Drolet a eu le bonheur de sonner la cloche marquant la fin d'un traitement contre le cancer. Cette fameuse cloche, symbole de guérison à venir et d'espoir, permet aux patients en oncologie de souligner la fin d'une étape.
Vous pouvez revoir ses lumineuses photos juste ici.
