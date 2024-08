Josée Lavigueur lance un message inspirant:«Mesdames, je m'adresse à vous toutes»

«À 40 ANS, À 70 ANS, À 30 ANS ET MÊME UN PEU AVANT… j’aurais voulu qu’on me dise tout ça! MESDAMES, Je m’adresse à vous toutes! Partagez, discutez, mijotez avec vos filles, vos sœurs, vos amies et toutes ces femmes que vous voulez voir vieillir en santé!

Ces points si importants qui pourraient modifier le cours de votre vie ne sont pas compliqués.

Mais il faut juste en prendre conscience…maintenant!

NE CHERCHEZ PAS À DEVENIR PLUS MINCE. CHERCHEZ À DEVENIR PLUS FORTE!

Les temps changent. Les recherches nous permettent d’en savoir tellement plus aujourd’hui sur le merveilleux monde de la santé et de l’entraînement.

Elle est terminée cette époque où toutes les femmes cherchaient à devenir plus minces.

On connait désormais le rôle GIGANTESQUE des muscles et d’une bonne condition physique générale sur la longévité et sur la qualité de la vie.

On ne compte plus les calories. On les choisit mieux.

On ne cherche plus à peser moins: ON NE VEUT PAS PERDRE UN ONCE DE MUSCLE! On veut même prendre quelques kg!

On ne cherche plus à faire uniquement du cardio!.... On cherche l’équilibre.

J’aimerais vous lire sur ce sujet qui me tient tant à cœur. J’espère qu’il vous fera jaser avec vot’ monde!

J’ai été inspirée par une orthopédiste Étatsuniennes sur YouTube. Elle a fait un message pour les femmes plus jeunes et avait un ton qui m’a donné envie de partager et surtout d’adapter ce grand message vers vous.»

Dans la section des commentaires, les abonnées de Josée Lavigueur applaudissent son petit mot d'encouragement sur les bonnes habitudes de vie.

On vous invite à partager sa vidéo, si le coeur vous en dit, afin qu'elle rejoigne le plus de femmes possible!