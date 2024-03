Josée Lavigueur vit du harcèlement: «j'en ai assez»

Cette personne critique Josée en arguant qu'elle n'a jamais été obèse, ce qui, selon elle, invaliderait ses conseils prodigués aux personnes souffrant d'obésité. Malgré ses compétences et son expérience dans le domaine de la santé, Josée fait face à des attaques constantes remettant en question son expertise et son dévouement envers ceux qui cherchent à améliorer leur condition physique et leur bien-être.

Dans sa vidéo, Josée exprime son exaspération face à ces critiques répétées, soulignant qu'elle est pleinement qualifiée pour offrir des conseils de santé à toutes les personnes, quelle que soit leur situation. Son parcours professionnel et ses connaissances approfondies dans le domaine de la santé font d'elle une référence respectée dans le domaine du fitness et du bien-être. Malgré cela, elle est confrontée à des jugements injustes et à des accusations qui minent sa confiance et son moral.