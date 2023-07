«La vie va continuer»: Josée Lavigueur donne de ses nouvelles

« Merci pour vos vœux, merci pour vos pensées et pour votre présence. Les 3 dernières semaines ont été grandement éprouvantes, vous le devinez bien, mais voilà qu’avec Luc et Joane et toute la fabuleuse famille qui nous entoure, nous sommes en paix et sereins avec le départ de papa et maman sur l’autre rive. Nous avons fait une si belle cérémonie! Pour vous raconter une belle histoire, maman avait l’urne de papa chez elle depuis l’an passé et elle voulait qu’il l’attende. Elle voulait qu’on mélange leurs cendres avant de les porter en terre, samedi dernier.

Nous leur avons rendu hommage avec la très belle musique de Monique Pivin, de Sophie Déziel et de Zoé Jean Deslauriers. Nous n’oublierons jamais...Je sais maintenant qu’ils sont ensemble, qu’il se tiennent par la main, qu’ils veillent sur nous et sans doute un peu sur vous xx

La journée de samedi s’est terminée avec de la musique et un grand bonheur qui flottait autour de toute la famille réunie à la maison familiale. Je crois bien les avoir vu danser ensemble un certain moment, sur « What a wonderful world ».

Finalement, je le vois bien : la terre ne s’est pas arrêtée. La vie va continuer. Le vide immense que le départ de mes parents a créé n’est que dans notre réalité. La mort de nos parents ne détruit pas la famille. Elle la confirme. Ce que j’ai vu. Ce que j’ai ressenti m’a bouleversée de reconnaissance. Notre famille est belle. Elle est modeste et si riche en même temps. Elle se nourrit d’amour et de bonté, de gratitude et de générosité. Les 6 petits enfants de Monique et Ronald sont brillants, allumés, drôles et franchement…inspirants. Ils nous ont touchés. Ils nous impressionneront toujours…toujours! Je sais que là haut, grand-maman et grand-papa sont fiers et comblés. Je pars quelques jours prendre un peu l’air des montagnes et de la nature. Je veux me remplir le cœur et la tête de beauté et de vent. Je veux nager sur le dos et regarder un peu le ciel… Je vous embrasse très fort. On se reparle très bientôt. Magnifique été à vous tous, auprès de gens que vous aimez. »

Quelle sagesse. On lui envoie beaucoup d'amour, à elle et ses proches, pendant cette épreuve.