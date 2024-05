Josée Lavigueur traverse une passerelle à 1,5 km dans les airs, attendez de voir les photos

La via ferrata est une activité qui mélange randonnée et escalade. Le parcours est équipé de câbles, d'échelles et de marches en fer, permettant aux aventuriers d'évoluer en toute sécurité le long de la paroi rocheuse. Cependant, malgré ces mesures de sécurité, l'expérience reste intense et nécessite une bonne dose de courage.

Les photos partagées par Josée Lavigueur témoignent de la grandeur et de la beauté des paysages norvégiens