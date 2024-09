Josée Deschênes partage de magnifiques photos en amoureux en Islande

L'Islande est réputée pour ses paysages à couper le souffle, ses cascades grandioses, ses volcans et ses plages de sable noir. Et c’est précisément dans cet univers que Josée a choisi de passer du temps avec son amoureux!

Entre les glaciers majestueux, les sources thermales et les plaines volcaniques d’Islande, Josée et son amoureux semblent avoir trouvé le cadre idéal pour une escapade loin de l’agitation du quotidien. L’Islande, avec ses panoramas quasi lunaires, offre un lieu parfait pour se ressourcer et se reconnecter à la nature.

«Un petit petit bout de l'Islande...❤️», dévoile la comédienne sur Instagram, complètement sous le charme.